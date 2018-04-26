Организаторы бизнес-конференции рассказали, приедет ли Собчак в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ , 26 апр — РИА Новости Крым . В субботу, 28 апреля, Ксения Собчак намерена выступить на бизнес-форуме в Алуште . Об этом сообщают организаторы ежегодной конференции «Как вырасти в 10 раз и выйти из операционки», которая будет проводиться в одном из отелей на южном берегу Крыма. Насколько правдива информация о визите политика и телеведущей выяснял корреспондент РИА Новости Крым.

На сайте конференции говорится, что Ксения Собчак и бизнесмен Александр Лебедев будут специальными гостями мероприятия. С главными организаторами форума и основателями акселератора онлайн-школ ACCEL Дмитрием Юрченко Сергеем Капустиным , наверняка владеющими информацией, связаться оказалось невозможно, но многочисленные помощники заверили, что вопрос с приездом Собчак решен.

"Ксения подтвердила свое участие. Она будет выступать у нас на пресс-конференции 28 апреля. Она заезжает в Крым через территорию Украины ", — рассказала организатор Юлия, отказавшаяся назвать свою фамилию.

Еще одна организатор, пожелавшая остаться неназванной, заявила, что приезд журналистки и экс-кандидата в президенты РФ состоится непременно.

В то же время один из представителей Собчак, номер телефона которого указан на официальной странице Тwitter политика, сообщил, что не имеет информации о намерении Ксении посетить Крым, а сам находится за рубежом.