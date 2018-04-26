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Организаторы бизнес-конференции рассказали, приедет ли Собчак в Крым
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Организаторы бизнес-конференции рассказали, приедет ли Собчак в Крым 

РИА Новости Крым 38 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. В субботу, 28 апреля, Ксения Собчак намерена выступить на бизнес-форуме в Алуште. Об этом сообщают организаторы ежегодной конференции «Как вырасти в 10 раз и выйти из операционки», которая будет проводиться в одном из отелей на южном берегу Крыма. Насколько правдива информация о визите политика и телеведущей выяснял корреспондент РИА Новости Крым.
На сайте конференции говорится, что Ксения Собчак и бизнесмен Александр Лебедев будут специальными гостями мероприятия. С главными организаторами форума и основателями акселератора онлайн-школ ACCEL Дмитрием Юрченко и Сергеем Капустиным, наверняка владеющими информацией, связаться оказалось невозможно, но многочисленные помощники заверили, что вопрос с приездом Собчак решен.
"Ксения подтвердила свое участие. Она будет выступать у нас на пресс-конференции 28 апреля. Она заезжает в Крым через территорию Украины", — рассказала организатор Юлия, отказавшаяся назвать свою фамилию.
Еще одна организатор, пожелавшая остаться неназванной, заявила, что приезд журналистки и экс-кандидата в президенты РФ состоится непременно.
В то же время один из представителей Собчак, номер телефона которого указан на официальной странице Тwitter политика, сообщил, что не имеет информации о намерении Ксении посетить Крым, а сам находится за рубежом.
Информация о приезде Собчак в Крым на алуштинскую бизнес-конференцию впервые появилась в марте. Тогда ее приезд анонсировался на сайте мероприятия, где было написано, что политик будет ведущей форума. Позже официальный представитель Ксении Собчак Ксения Чудинова опровергла информацию о ее поездке, а с сайта конференции исчезло упоминание о визите экс-кандидата в президенты. Однако за несколько дней до открытия мероприятия вновь сообщается о ее визите.
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