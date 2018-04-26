Крымский волюнтаризм. Президиуму ЦК КПСС не нужны были никакие референдумы

В этот день, …лет назад

Двадцать шестого апреля 1954 года Верховный Совет СССР утвердил изменения в конституцию в связи с передачей Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР.

Говорили, что Крым — это был подарок Никиты Сергеевича киевской партийной «верхушке» по случаю 300-летия воссоединения Украины Россией . Тем более что Хрущев и сам не так давно занимал пост первого секретаря ЦК компартии Украины. В общем, волюнтаризм…

Отдых в Крыму. 1954 годЕще говорили, что в условиях политической нестабильности в верхних эшелонах власти в Москве Хрущев хотел заручиться поддержкой украинских руководителей. Впрочем, как показала история, зря он раздавал «царские подарки» — его все равно сместили.

Но, с другой стороны, во времена СССР передача Крыма из состава одной республики в другую была чистой воды формальностью. Никто тогда всерьез не думал, что хоть какой-нибудь советский субъект имеет хоть какую-нибудь самостоятельность от Москвы. А о возможном развале Союза тогдашним правителям страны не снилось, наверно, даже в кошмарах.

Но советские власти всегда стремились подвести под свои решения какой-нибудь весомый базис. (Базис — это главное, как мы знаем из марксистско— ленинского учения). 300 лет воссоединения — это, конечно, хорошо. Но главное — в другом. В Крыму, по мнению властей, была тяжелая экономическая ситуация, вызванная послевоенной разрухой и нехваткой рабочей силы. И вот Москва и «просит» украинских товарищей помочь полуострову справиться с бедственным положением. Ну чем не аргумент? Хотя потом, конечно, выяснилось, что к моменту передачи Киеву экономика Крыма достигла довоенного уровня, а в ряде отраслей промышленности даже превзошла. Но эти факты станут достоянием общественности потом. Когда уже, собственно, они не будут стоить и ломаного гроша. Когда все уже решили политики, а не доводы здравого смысла. Кстати, численность русских в Крыму всегда превышала половину населения. Но тогдашних политиков это тоже никак не интересовало…

Некоторые историки утверждают, что с помощью передачи Крыма Хрущев как раз и хотел изменить этнический состав УССР в сторону увеличения доли русского населения, чтобы уничтожить украинский национализм. Действительно, события военных и первых послевоенных лет на западе республики были всем хорошо памятны.

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев выступает на торжественном пленуме ЦК ВЛКСМ. 29 октября 1958Сначала решение о передаче Крыма из РСФСР в УССР принималось, конечно, партией. Тогда никто и слыхом не слыхивал ни о каких буржуазно-демократических «вывертах» типа референдумов (один-единственный прошел уже накануне развала — в 1991 году). Всенародная партия и так все знает о народных чаяниях. И всегда выступала от имени и во благо трудящихся…

На заседании Президиума ЦК КПСС под председательством Георгия Маленкова , который активно лоббировал этот проект, решение о передаче было принято почти единогласно. Почему «почти»? Да, в те времена такое было несвойственно. Однако первый секретарь Крымского обкома Павел Титов нашел в себе мужество выступить против решения Президиума ЦК. Чем все кончилось? А вы угадайте! Титов был снят с должности и «брошен» на сельское хозяйство. Так в те времена было принято. Сначала он недолго был заместителем министра совхозов СССР, а потом — заведующим отдела Управления делами Совмина СССР. Почему совсем не отправили к чертовой матери, спросите? Так Титов — свой, номенклатура. Просто товарищ немножко запутался, отклонился от «единственно верного» курса. Ну, его решили немножко «поправить» старшие товарищи и дать ему «руль» поменьше. Главное здесь — не наказание, а то, что другим это будет наукой…

И, наконец, о Севастополе — городе русских моряков. Его вообще не передавали никакой Украинской ССР. В 1948 году Севастополь был выделен в РСФСР в самостоятельную административно-хозяйственную единицу с республиканским подчинением. Главная база Черноморского флота! И этот указ никто и никогда не отменял.

Последствия хрущевского волюнтаризма были преодолены лишь 60 лет спустя. На крымском референдуме в марте 2014 года 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России.

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