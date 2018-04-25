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Сын Че Гевары: в Крыму огромный потенциал для развития туризма
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Сын Че Гевары: в Крыму огромный потенциал для развития туризма 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. По мнению Эрнесто Гевары, сына легендарного латиноамериканского революционера Че Гевары, Крым обладает широкими возможностями для развития специализированных видов туризма, в том числе мототуризма. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik по итогам поездки на полуостров.
"Здесь огромный потенциал для развития хорошего туризма, туризма специализированного — как у нас, например: мы занимаемся мототуризмом по Кубе. Все места, что мы проехали по шоссе (в Крыму) — замечательные для развития мототуризма. Лучше не придумать, чем приехать туда на мотоцикле. И еще один плюс — море, которое омывает (полуостров) с двух сторон. Это примерно как на Кубе — шоссе и пляжи", — отметил Гевара.
В ходе визита в Крым Эрнесто Гевара посетил Симферополь и Севастополь. По его словам, он «влюбился в эти два красивейших города», а также узнал немало интересных фактов об истории полуострова.
"Думаю, очень важно, чтобы как можно больше людей из России приезжали сюда, поддерживали крымчан — ведь это же русская земля! И это надо отчетливо понимать. Ведь это же земля с такой богатой историей — от первооткрывателей греков и все последующее развитие. Я просто очарован", — поделился впечатлениями Гевара.
Внесение своей персоны в базу скандального украинского сайта «Миротворец» сын Че Гевары назвал «идиотизмом».
"Для меня это российская территория и всегда будет российской. И ничего больше", — сказал он.
Эрнесто Гевара также выразил уверенность, что отношения между Россией и Украиной рано или поздно наладятся, поскольку происходящее во взаимоотношениях между странами сегодня «лишено всякого смысла».
"В каком-то будущем появятся отношения, такие же, как были раньше — как между братьями. То, что сейчас делают (киевские власти) — стараясь разделить, и не просто разделить — они же продают страну иностранцам: американцам (янки), и вообще любому, кто готов купить. В конечном счете, все это ведет к ослаблению Украины", — подытожил он.
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