Керчь ожидает увеличение турпотока в пять раз после запуска Крымского моста

"По нашим подсчетам, число туристов [после начала движения по Крымскому мосту] возрастет. Если в 2016 году к нам приехало 120 тыс. туристов, в 2017 году мы приняли рекордные 380 тыс., то в этом году ожидаем увеличение до 1,5 млн", — сообщил он.

По словам главы администрации, туристы смогут осмотреть в Керчи около 20 достопримечательностей. Среди них гора Митридат, где располагалась резиденция царей античного Боспорского царства, крепость «Керчь» середины ХIХ века, Царский курган. Также, отметил он, создаваемый филиал парка «Патриот», который раскинется на площади в 500 га, сможет привлечь около 800 тыс. туристов в год.

Местные власти, отметил Бороздин, уже сейчас решают вопросы по комфортному отдыху туристов.

"Мы над этим работаем совместно с туристическими фирмами, отельерами и рестораторами. Разрабатывается дорожная карта, чтобы турист прибывающий к нам в город находился в достаточно комфортных условиях. Он [турист] должен понимать, где он будет проживать, где отдыхать, где он будет питаться. Город будет преображаться, мы создадим все условия туристам для комфортного проживания", — сказал он.

Стройка века

Мост в Крым — самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км.

Ранее сообщалось, что в связи с планами строителей Крымского моста ввести его автодорожную часть в эксплуатацию со значительным опережением, в мае 2018 года, Министерство транспорта РФ рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив.

На первом этапе — сразу после ввода моста — проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Уточнялось, что открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе — в конце 2018 года, а исключение предусмотрено для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части Крымского моста.

Министр экономического развития Крыма Наталья Чабан ранее прогнозировала увеличение турпотока после пуска Крымского моста почти на 40%, до 10 млн человек в год.

В прошлом году турпоток в Крым составил 5,39 млн человек. В 2016 году Крым принял 5,6 млн отдыхающих, а годом ранее — 4,6 млн В этом году, по прогнозам властей, Крым сможет принять порядка 6 млн туристов.