В Крыму чиновники купили себе iPhone Х на народные деньги

Чиновники Симферополя провели тендер на покупку iPhone Х и аксессуаров к нему. Заявка размещена на сайте государственных закупок.

Заказчик приобрел два смартфона, пару защитных стекол и противоударных чехлов. Все это обошлось бюджету более, чем в 162 тысячи рублей. В тендерных документах не указано, зачем именно крымским государственным служащим понадобились iPhone X.