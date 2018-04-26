В Крыму чиновники купили себе iPhone Х на народные деньги 

Чиновники Симферополя провели тендер на покупку iPhone Х и аксессуаров к нему. Заявка размещена на сайте государственных закупок.
Заказчик приобрел два смартфона, пару защитных стекол и противоударных чехлов. Все это обошлось бюджету более, чем в 162 тысячи рублей. В тендерных документах не указано, зачем именно крымским государственным служащим понадобились iPhone X.
Закупку проводил «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Крым». В тендере участвовал единственный поставщик — ИП Игорь Хмура, который числится владельцем онлайн-магазина.