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В Крыму чиновники купили себе iPhone Х на народные деньги
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В Крыму чиновники купили себе iPhone Х на народные деньги 

Ридус 2 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
Чиновники Симферополя провели тендер на покупку iPhone Х и аксессуаров к нему. Заявка размещена на сайте государственных закупок.
Заказчик приобрел два смартфона, пару защитных стекол и противоударных чехлов. Все это обошлось бюджету более, чем в 162 тысячи рублей. В тендерных документах не указано, зачем именно крымским государственным служащим понадобились iPhone X.
Закупку проводил «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Крым». В тендере участвовал единственный поставщик — ИП Игорь Хмура, который числится владельцем онлайн-магазина.
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