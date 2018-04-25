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Филиал парка «Патриот» даст Керчи миллион туристов в год — власти
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Филиал парка «Патриот» даст Керчи миллион туристов в год — власти 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. Крымский филиал «Патриот» в Керчи, по оценкам специалистов, будут посещать около одного миллиона туристов ежегодно. Об этом журналистам рассказал глава администрации города Сергей Бороздин.
"Филиал парка «Патриот» в Керчи займет площадь порядка 500 гектаров. По предварительным расчетам проектировщиков, посещение данного парка после завершения его строительства — один миллион туристов в год", — отметил градоначальник.
Кроме того, по словам Бороздина, такие объекты как крепость «Керчь», Митридатская лестница, мемориальный комплекс «Аджимушкай», Царский курган после их реставрации привлекут дополнительно 500-800 тысяч туристов в год.
"Мы рады, что к нам поедут туристы. Но на сегодняшний день инфраструктура города не готова принимать полтора миллиона туристов в год. Мы эту проблему знаем и понимаем, как ее решать", — заверил он.
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