Филиал парка «Патриот» даст Керчи миллион туристов в год — власти

"Филиал парка «Патриот» в Керчи займет площадь порядка 500 гектаров. По предварительным расчетам проектировщиков, посещение данного парка после завершения его строительства — один миллион туристов в год", — отметил градоначальник.

Кроме того, по словам Бороздина, такие объекты как крепость «Керчь», Митридатская лестница, мемориальный комплекс «Аджимушкай», Царский курган после их реставрации привлекут дополнительно 500-800 тысяч туристов в год.

"Мы рады, что к нам поедут туристы. Но на сегодняшний день инфраструктура города не готова принимать полтора миллиона туристов в год. Мы эту проблему знаем и понимаем, как ее решать", — заверил он.