Почему три русских царя отменяли захват Константинополя

В истории русско-турецких войн занятие русскими войсками Константинополя несколько раз вставало в порядок дня. И всякий раз русские цари отменяли эту операцию, несмотря на жгучее желание овладеть Вторым Римом . Почему?

Николай I В первый раз путь на Константинополь оказался открытым в результате перехода через Балканы победоносной армии генерала И. И. Дибича в 1829 году. Однако царь Николай I предпочёл заключить с турками мир. Ухудшение отношений с Турцией , приведшее к Крымской войне 1853-1856 гг. с нею и с западными державами, побудило Николая I рассмотреть вопрос о морском десанте на берегах Босфора.

В том, что можно подойти к Стамбулу и беспрепятственно высадить большой десант у его стен, убеждал успех операции Черноморского флота в 1833 году, когда он, по просьбе турецкого правительства, боровшегося с египетским узурпатором Мухаммедом-Али, быстро перебросил крупную группировку русских войск на берега Босфора. Свои прекрасные боевые качества Черноморский флот подтвердил вскоре, в ноябре 1853 года, уничтожив турецкий флот на рейде Синопа.

В состав десанта должны были войти 16 тысяч пехотных солдат и две сотни казаков при 32 орудиях. Военные ручались за успех операции. Но вмешались дипломаты, которые сумели доказать Николаю I, что такая операция восстановить против России всю Европу… Вместо этого было принято решение об оккупации румынских княжеств, вассальных от Турции. Турция получила передышку, а Англия Франция , уже давно решившие выступить против России, — время обдумать свою реакцию.

Александр II В начале 1878 года, после взятия Плевны и разгрома турок у Пловдива , русская армия генералов И. В. Гурко и М. Д. Скобелева устремилась к Стамбулу. В конце января русские стояли уже в предместьях османской столицы. Сил у Турции защищаться больше не было.

В этот момент Лондон заявил, что не допустит занятия Константинополя русскими. На помощь Турции была выслана эскадра под командованием адмирала Горнби. Её ударную силу составляли шесть броненосцев. Она уже прошла Дарданеллы. Однако на английских кораблях не было десанта. Русские войска могли, заняв Стамбул, перекрыть Босфор, контролируя его артиллерией с берега, а также поставив там минные заграждения. На суше англичане были в данный момент бессильны против русских.

Правда, положение русских войск могла осложнить Австрия , если бы привела в действие свою угрозу и напала с тыла на союзную России Румынию . В этом случае коммуникации русской армии на Балканах оказались бы под угрозой. Но осмелилась бы Австрия выступить на самом деле, особенно если бы русские заняли Царьград, остаётся под вопросом.

Как бы то ни было, но российская дипломатия снова испугалась западных демаршей. Теперь её страшил призрак повторения недавно проигранной Крымской войны. Хотя в этот раз положение России, как стратегическое, так и политическое, было намного благоприятнее. Франция, разгромленная Пруссией в 1870 году, не могла поддержать Англию. Тем не менее, царь Александр II поспешил заключить с турками временное мирное соглашение, а вскоре согласился на его пересмотр общеевропейским конгрессом. Хотя он неоднократно, в частной переписке и в разговорах, выражал мнение, что «надо бы занять Царьград», но так и не отдал прямого приказа.

Последний российский самодержец Николай II ближе всех других русских государей принял к сердцу лозунг «крест на святую Софию!». Стремление присоединить к своим владениям древнюю византийскую столицу он пронёс через всё своё царствование. Возможно, это желание оказалось роковым для Российской империи, способствовав её вступлению в Первую мировую войну.

С 1880-х годов Россия активно восстанавливала Черноморский флот и готовилась к захвату Босфора. Со вступлением на престол Николая II в 1894 году вопрос о Константинополе регулярно обсуждался на совещаниях у царя. В 1896 году разразилась очередная война между Грецией и Турцией за освобождение греческих земель, всё ещё остававшихся под властью турок. Возник повод для вмешательства России в балканские дела. Международная обстановка казалась благоприятной, так как даже Англия выступила в поддержку греков. Однако на этот раз воспротивилось военно-морское командование, отговариваясь нехваткой флота.

Тем не менее, 5 (17) декабря 1896 года Николай II решил вопрос о десанте положительно, а 11 (23) января 1897 года подписал план проведения операции. Черноморским флотом, в который входило тогда шесть броненосцев и много судов других типов, командовал вице-адмирал Н. В. Копылов. Десант в составе 34 тысяч человек при 112 пушках возглавлялся генерал-лейтенантом В. фон Штоком. Непосредственный сигнал о начале операции должен был дать, смотря по обстановке, телеграммой с заранее условленным текстом посол России в Стамбуле А. И. Нелидов. Вот это-то поручение военного дела дипломату всё и испортило. Нелидов так и не решился послать требуемую телеграмму, а 12 (24) февраля написал депешу, из которой явствовало, что благоприятного момента нет и не будет.

Желание захватить Константинополь было так сильно у российских правящих кругов (впрочем, либеральная оппозиция им в этом не уступала), что Николай II в 1914 году сознательно пошёл на провоцирование вступления Турции в войну. 20 июля (2 августа) 1914 года военный министр Турции Энвер-паша направил в Петербург секретное послание, в котором предлагал России союз Турции против Германии при условии, что Россия откажется от претензий на Проливы. Несмотря на то, что через Дарданеллы и Босфор вёл кратчайший путь, связывавший Россию с западными союзниками, царь не пожелал дать таких гарантий. Осенью 1914 года Турция оказалась в стане врагов России.

Весною 1915 года Николай II подписал директиву о высадке десанта на берега Босфора. Для этого в составе Одесского военного округа была сформирована 7-я армия в составе двух корпусов под командованием генерала от артиллерии В. Н. Никитина. В это же время английские войска уже высадились на берегах Дарданелл. Чуть ранее Англия и Франция подписали с Россией секретное соглашение, признававшее «права» России на Константинополь. Но… началось германское наступление, и предназначенные для десанта войска были раздёрганы для латания дыр во фронте. А когда в начале 1917 года царь в очередной раз повелел готовить десант, исполнить его приказ оказалось некому — в России вскоре разразилась революция…

Россия, вожделея Царьграда, хотела при этом «не обидеть Европу». В высших сферах Петербурга как будто не понимали, что чем-то одним обязательно придётся жертвовать. И всё-таки одной лишь трусоватостью российской дипломатии не объяснить отказы от захвата Константинополя. Какой-то злой рок довлел над русскими царями, и они в последний момент не решались отдать нужный приказ. Словно боялись, что неудача в таком деле тут же приведёт к крушению Российской империи… А она рухнула и без таких попыток.