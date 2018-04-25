Какие земли Россия купила за деньги

Российская империя в свое время представляла собой огромную территорию, которая по площади превышала 22 млн квадратных метров — это гораздо больше площади СССР. Некоторые земли империя получила благодаря грамотным военным стратегиям. Хотя есть территории, которые были попросту куплены.

Речь идет о Ништадтском мирном договоре, который завершил Северную войну между Россией Швецией . Согласно ему участок Карелии , Эстляндия, Ингерманландия и Лифляндия отошли Петру I за 2 млн ефимков (серебряных монет) — это почти 56 тонн серебра.

Все эти территории в то время принадлежали шведам, которые таким способом неплохо пополнили свою казну. Россия стала законным обладателем прибалтийских земель. Ништадтское перемирие заключили в 1721 году. Спустя пару месяцев, русское православное царство было провозглашено как Российская империя, а сам Петр I получил статус императора.

Административная система этих территорий была развита очень слабо, для общения жители использовали немецкий язык. После вхождения в Россию эти губернии начали стремительно развиваться.

Лифляндская губерния

Часть бывшей шведской Ливонии, которая в 1721 году отошла Российской империи. До 1783 года являлась частью остзейских губерний. Пролегая через Рижский залив, территория губернии имела важное стратегическое значение для России. Большую часть населения составляли эстонцы, латыши и ливы. После присоединения к России территория была преобразована в Рижскую губернию. Сегодня большая часть Лифляндии принадлежит Латвии , остальная — после революции отошла Эстонии

Ингерманландия

Крупный исторический регион, расположенный в северо-западной части России. Граничит с Эстонией до территории Карельского перешейка. С учетом географического принципа современная Ленинградская область до XVIII в. и являлась Ингерманландской губернией, которая в составе остзейских губерний стала частью России. Спустя несколько десятков лет, губерния стала крупным административным объектом, на ее территории согласно переписи населения проживало более 100 тыс. ингерманландцев и около 13 тыс. финнов. Название «Ингерманландия» пошло от шведов и сейчас встречается только в исторических сводках. В русской интерпретации это звучит как «Ижорская» земля. Принято считать, что именно «ижорцы» являются коренным населением Ингерманландии. На сегодняшний день их осталось около 400 человек.

Эстляндия

Историческая область, до революции принадлежавшая Российской империи. Так сложилось, что эта территория в разное время принадлежала разным государствам, среди них — Швеция, Дания и Россия. После присоединения область сохранила административные каноны, которые были установлены еще в период шведского господства. Чтобы соединить все территории империи в единое целое и привести их не только к единому политическому, но и экономическому знаменателю, Петру I пришлось приложить немало усилий.

Со времен существования Российской империи прошло много времени. Естественно, территориальные признаки могучей державы потеряли свою актуальность. Однако и по сей день в политических кругах ведется много споров. Многие считают, что прибалтийские земли по праву принадлежат России, т.к. куплены с соблюдением всех правовых норм.