Херсонский суд арестовал женщину, собиравшую в Крыму подписи за Путина

Об этом сообщает «112».

Как сообщили каналу в «прокуратуре Автономной Республики Крым», которая дислоцируется в Киеве, задержанную арестовали до 21 июня 2018 года.

Возможность внесения залога для нее не предусмотрена.

Ранее «Крым. Реалии» со ссылкой на свои источники назвал имя задержанной — это Елена Одновол.

«Для нас это очень близкий и эмоциональный вопрос, поскольку это член нашей команды, а у нас очень дружный и сплоченный коллектив. Лена — это доброволец, волонтер, которая безвозмездно помогает людям и решает их жизненные и социальные проблемы. Основная ее деятельность — это помощь ветеранам, благоустройство памятных мест и сохранение исторической памяти. Наши активисты, как и активисты многих других организаций, принимали участие в избирательной кампании как добровольцы штаба. ЛЕНА НЕ БЫЛА СОТРУДНИКОМ, ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ИЛИ ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦОМ, КАК НАПИСАЛИ НЕКОТОРЫЕ СМИ. Она руководила группой волонтеров избирательного штаба. Мы, конечно, надеемся, что эта ситуация разрешится быстро, а с Леной будет все в порядке», — сообщили изданию соратники Одновол из движения «Волонтеры Победы».