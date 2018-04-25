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Глазьев рассказал о проблемах в Крыму при госзакупках
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Глазьев рассказал о проблемах в Крыму при госзакупках 

Rambler News Service 27 минут назад
После присоединения Крыма к России крымчане столкнулись с тем, что при формальном исполнении закона о госзакупках, тендеры, в том числе на строительство, выигрывают по демпинговым ценам компании, не способные выполнить заявленные работы, рассказал журналистам советник президента России Сергей Глазьев.
«Крымчане, когда появились в нашем правовом поле, столкнулись с тем, что формальное применение закона о госзакупках создает для них множество проблем. Появляются фирмы с материка, которых они не знают, которые выигрывают госзакупки по демпинговым ценам. Затем они оказываются не в состоянии ничего построить, и нужно все пересматривать. Поэтому растет незавершенное строительство, деньги тратятся неэффективно, это вызывает раздражение федеральных ведомств, которые обвиняют региональные власти в том, что они не вполне правильно понимают и используют федеральные процедуры», — сказал он.
Глазьев отметил, что эта проблема в других регионах уже решается на практике, а для крымчан, это новая тематика, которая очень сильно снижает эффективность того, что делает государство.
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