Глазьев рассказал о проблемах в Крыму при госзакупках

После присоединения Крыма России крымчане столкнулись с тем, что при формальном исполнении закона о госзакупках, тендеры, в том числе на строительство, выигрывают по демпинговым ценам компании, не способные выполнить заявленные работы, рассказал журналистам советник президента России Сергей Глазьев

«Крымчане, когда появились в нашем правовом поле, столкнулись с тем, что формальное применение закона о госзакупках создает для них множество проблем. Появляются фирмы с материка, которых они не знают, которые выигрывают госзакупки по демпинговым ценам. Затем они оказываются не в состоянии ничего построить, и нужно все пересматривать. Поэтому растет незавершенное строительство, деньги тратятся неэффективно, это вызывает раздражение федеральных ведомств, которые обвиняют региональные власти в том, что они не вполне правильно понимают и используют федеральные процедуры», — сказал он.

Глазьев отметил, что эта проблема в других регионах уже решается на практике, а для крымчан, это новая тематика, которая очень сильно снижает эффективность того, что делает государство.