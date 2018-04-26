Ещё
Вокруг Симферополя создадут «зеленый щит»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вокруг Симферополя создадут «зеленый щит» 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. Депутаты Государственного совета Крыма поддержали инициативу общественников о создании «зеленого щита» площадью 2,94 тыс. га вокруг Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба крымского штаба ОНФ.
В частности, определена возможность создания лесопарковых зеленых поясов — зон с ограниченным режимом природопользования.
Кроме того, активисты ОНФ обратились в администрацию Симферопольского района с просьбой предусмотреть в генплане лесопарковый зеленый пояс не менее чем до 10 тыс. га для дальнейшего расширения «щита» вокруг крымской столицы.
Ранее эксперты крымского отделения Общероссийского народного фронта направили в муниципалитеты Республики обращение с просьбой предусмотреть в разрабатываемых генеральных планах городов лесозащитные зеленые пояса. По оценке общественников, минимальная площадь «зеленых щитов» должна составлять около 3 га, при этом в Симферопольском районе попросили предусмотреть не менее 10 тыс. га лесных зон.
РИА Новости Крым: последние новости
Мэр Феодосии: город готов к открытию Крымского моста У недобросовестных компаний отберут лицензии на вывоз мусора в Симферополе Из-за сварки произошло загорание в строящемся под Симферополем медцентре
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»44
Россиян оставят без торговых центров187
Трамп унизил Макрона97
Самбурская унизила Летучую16
Украинцев оставили без вузов49
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение