Вокруг Симферополя создадут «зеленый щит»

СИМФЕРОПОЛЬ , 26 апр — РИА Новости Крым . Депутаты Государственного совета Крыма поддержали инициативу общественников о создании «зеленого щита» площадью 2,94 тыс. га вокруг Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба крымского штаба ОНФ.

В частности, определена возможность создания лесопарковых зеленых поясов — зон с ограниченным режимом природопользования.

Кроме того, активисты ОНФ обратились в администрацию Симферопольского района с просьбой предусмотреть в генплане лесопарковый зеленый пояс не менее чем до 10 тыс. га для дальнейшего расширения «щита» вокруг крымской столицы.

Ранее эксперты крымского отделения Общероссийского народного фронта направили в муниципалитеты Республики обращение с просьбой предусмотреть в разрабатываемых генеральных планах городов лесозащитные зеленые пояса. По оценке общественников, минимальная площадь «зеленых щитов» должна составлять около 3 га, при этом в Симферопольском районе попросили предусмотреть не менее 10 тыс. га лесных зон.