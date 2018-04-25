О чем мечтают крымчане: план развития полуострова на ближайшие шесть лет

Александр Форманчук , политолог, заместитель председателя Общественной палаты РК Начнем с того, что все мечты о будущем Крыма его жители связывают с именем президента Российской Федерации Владимира Путина . Лучшим тому свидетельством является 92,15% голосов крымских избирателей, отданных в поддержку действующего лидера страны на президентских выборах 18 марта 2018 года. Именно президента абсолютное большинство крымчан воспринимают в качестве главного гаранта реальности того будущего, о котором они мечтают.

Текущий 2018-й год может стать определяющим в переосмыслении исторического горизонта ожиданий будущего Крыма. Это год ввода целого ряда важнейших инфраструктурных объектов, имеющих принципиальное значение для понимания реальных перспектив развития полуострова в коридоре обозрения от трех до пяти лет. Большинство этих объектов связано с реализацией федеральной целевой программы. К настоящему времени график исполнения ФЦП достиг рекордных 84%, и нет ни малейших сомнений в ее успешном результате.

На таком фоне разговоры об экономическом прорыве Крыма обретают конкретные смыслы, и требуют соответствующего разъяснения и информационного сопровождения. К сожалению, сегодня здесь мы наблюдаем больше противоречивых слухов и домыслов, чем профессиональных комментариев чиновников от исполнительной власти. Невольно вспоминается так называемая стратегия развития Крыма на период до 2030 года, разработанная два года назад. Похоже, что ее ждет та же печальная участь, что и предыдущие подобные стратегии, «обещавшие» крымчанам «счастливое» будущее. А их в украинский период современной крымской истории было не менее трех.

Между тем любая стратегия развития полезна ориентирами нашего движения вперед. Увы, но на сегодня такие ориентиры, как правило, ограничиваются сроками построения крымского моста и федеральной автострады «Таврида». Что будет после этого, многие пытаются домысливать самостоятельно. Обычный обыватель очень надеется на заметное понижение цен на продукты питания и бензин из-за снижения транспортных издержек их поставок на полуостров. Ведь в этом плане в настоящее время мы больше напоминаем остров.

Однако такие надежды отражают лишь поверхностный взгляд на проблему прорыва Крыма в достойное будущее. На самом деле, большинство крымчан связывают со строительством крымского моста и автострады «Таврида» надежды на подлинный инвестиционный бум, способного кардинально переустроить весь сложившийся в украинский период уклад жизни жителей и гостей солнечного полуострова.

О таком объеме инвестиций в Крым дискуссии и разговоры ведутся уже не одно десятилетие. Однако уровень инвестиционной привлекательности от этого не только не повысился, но и значительно понизился с точки зрения доверия к Крыму отечественных и зарубежных инвесторов. Здесь в первую очередь сказывается инерция украинского периода в плане сознательного удержания крымской экономики в поле инфраструктурной зависимости от материковой Украины . А в российский период инвесторов отпугивают разными международными санкциями.

И все же большинство бизнесменов хорошо понимают истинные возможности крымского инвестиционного рынка, и не хотят утратить свой исторический шанс на участие в привлекательных проектах экономического переустройства Крыма. Поэтому не следует удивляться рекордно высокому уровню внимания зарубежных и отечественных инвесторов к четвертому Ялтинскому международному экономическому форуму, состоявшемуся 19-21 апреля. На этот раз его участниками стали три тысячи политиков, общественных деятелей, экономических экспертов и представителей бизнеса из 71-й страны мира. Особенно впечатлила внушительная делегация из Сирии , в состав которой вошли больше 80 человек. Так что попытки коллективного Запада по международной изоляции Крыма на самом деле больше видны на бумаге, чем в реальности. По итогам ЯМЭФ было подписано 70 крупных инвестиционных соглашений на сумму 162 миллиарда рублей.

Одним словом, на четвертом году интеграции Крыма в социально-экономическое пространство Российской Федерации мечты крымчан, наконец, обретают вполне зримые образы и очертания такого желанного для них будущего. Сегодня можно уверенно утверждать, что четырехлетний цикл первоначального накопления инфраструктурных возможностей для будущего экономического прорыва Крыма завершается более чем успешно. Крым находится на пороге масштабных перемен. Перемен, способных нейтрализовать все негативные настроения крымчан переходного периода.

Жители полуострова очень надеются, что все предстоящие изменения обернутся для них новым качеством жизни, о котором они мечтали все долгие годы ожидания России и о чем продолжают думать уже добившись желанной цели. Например, когда же полуостров очистят от мусора? Или когда, наконец, власти Симферополя возьмутся за возрождение разграбленной и убитой набережной Салгира, без которой облик южной столицы выглядит убого и обреченно?

О каком серьезном количественном росте туристов и гостей полуострова сегодня можно вести речь, когда мы имеем такой высокий уровень цен и стоимости курортных услуг? Решение всех этих проблем возможно лишь при наличии системного и комплексного подхода со стороны всех уровней власти. Чего все прошедшие четыре года упорно добивается глава Республики Крым Сергей Аксенов . И что пока наталкивается на глухое сопротивление чиновничьего сообщества. Как сознательно, так и из-за отсутствия у большинства из них элементарных управленческих навыков. Проблема подбора и расстановки профессионально ответственных чиновников выходит сегодня на первый план реализации наших надежд на достойное будущее Крыма.

В любом случае предстоящие шесть лет, вероятнее всего, окажутся решающими для рождения и утверждения нового образа Крыма в составе Российской Федерации. И этот образ тесно связан с именем президента Владимира Путина. Что является лучшей гарантией реализации всех наших надежд.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции