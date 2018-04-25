Зачем русские принимали ислам в царской России

Одним из краеугольных камней самосознания русского человека является православная религия. Но в последние годы в нашей стране все больше людей отказываются от веры предков, принимая ислам. Хотя такие случаи происходили и раньше. Как русские становились мусульманами в царское время? Давайте разберемся в мотивации этих людей.

Религиозные деятели

Две мировые религии непрестанно боролись за умы и сердца жителей различных государств, располагавшихся на территории современной России . Как известно, Волжская Булгария и Золотая Орда отдали предпочтение исламу, а Древняя Русь выбрала христианство.

«Повесть временных лет», датированная началом XII века, рассказывает о том, как киевский князь Владимир Святославич (около 960-1015 гг.) определял религию для своей страны. Этот эпизод летописи называется «Сказание об испытании вер». Там говорится, что князь провел беседы с адептами иудаизма, ислама, католицизма и православия, а также отправил посольства в страны, исповедующие эти вероучения. И хотя многие историки сомневаются в достоверности сведений, которые содержатся в памятнике древнерусской письменности, есть основания полагать, что соседняя Волжская Булгария могла быть заинтересована в исламизации Руси. Не исключено, что не только киевского князя пытались убедить в своей правоте мусульманские проповедники.

Так, в одной из летописей, повествующей об истории Ярославля , содержатся сведения о принятии ислама… бывшим православным монахом. Этого человека звали Зосима (Изосима). Покинув монастырь и сменив религию, он устроился на службу к наместнику Золотой Орды, занимавшемуся сбором дани с ярославцев. В 1262 году, желая набить свои карманы, наместник увеличил размер податей, что вызвало недовольство жителей города. Они взбунтовались против произвола ордынских властей и убили их прислужника Зосиму.

Некоторые историки предполагают, что сменить веру православного монаха заставило руководство, но ислам стал официальной религией Золотой Орды лишь в начале XIV века, да и впоследствии жители этого государства отличались толерантностью в этом вопросе. Скорее всего, часть жителей Руси исповедовала ислам еще до монголо-татарского нашествия.

Еще один документально известный случай перехода представителя духовенства в другую религию произошел в 1742 году в Стамбуле . Иеромонах Константин Неополитанский (Констанций Русский) был настоятелем церкви, работавшей при посольстве нашей страны в Османской империи.

Согласно официальной версии, он принял ислам, польстившись на богатые дары турецкого султана, затем раскаялся в содеянном, за что и принял мученическую смерть. Русская православная церковь причислила его к лику святых. Остается только догадываться, что произошло с Константином на самом деле. В истории сохранились сведения и о других христианских священниках, менявших веру, но они документально не подтверждены.

Жители национальных окраин

Астраханское и Казанское ханства, присоединенные к Русскому царству в середине XVI века, создали небывалую прежде ситуацию. Если ранее наша страна являлась монорелигиозным государством, то теперь среди ее подданных оказалось много иноверцев. Поначалу всех мусульман Поволжья было принято окрестить. Для тех, кто принимал православие, были введены разнообразные льготы и преференции. Но со временем оказалось, что заставить всех татар ходить в церкви — непростая задача. Кроме того, в последующие века территория России стала стремительно увеличиваться за счет присоединения Крыма , Урала, Сибири, Кавказа, Средней Азии. И руководство страны поняло, что окрестить всех этих людей не удастся, взяв курс на толерантное сосуществование.

Вместе с тем, возникла опасность, что соотечественники-мусульмане начнут приобщать к исламу христиан, активно переселявшихся на новые земли. Еще Соборное уложение от 1649 года предписывало казнить татарина, если он «… какими-нибудь мерами насильством или обманом русского человека к своей бусурманской вере принудит, и по своей бусурманской вере обрежет».

Однако такие случаи происходили, запретительные меры почти никогда не бывают эффективными, если речь идет об идеологическом противостоянии. Люди, жившие по-соседству, порой перенимали иную религию. Кто-то не хотел отличаться от остальных, кто-то разочаровался в православии, кто-то заинтересовался чужой культурой.

Кроме того, различные проповедники и сектанты активно вербовали новых членов, и неподкованные в традициях ислама русские люди часто становились жертвами таких псевдорелигиозных деятелей.

Например, этим занимались представители ваисовского движения, возникшего в Казани . Последователи секты считали ее основателя Бахаутдина Ваисова потомком пророка Мухаммеда и законным наследником престола Волжской Булгарии. Во второй половине XIX века членов данного движения сослали в Сибирь. Но и там они не успокоились. Власти Тобольской губернии и представители мусульманского духовенства были встревожены многочисленными фактами обращения русских крестьян в ислам под влиянием ваисовцев.

Военнопленные

Как известно, почти весь XVIII век Россия воевала с Турцией , а в XIX веке велась непрекращающаяся борьба за влияние на Кавказе. Русские солдаты и офицеры часто попадали в плен к представителям народов, исповедующих ислам. Иногда пленных были сотни человек. Этих людей сначала турки, а затем и жители Северного Кавказа убеждали и даже заставляли принимать свою религию. Особенно в этом усердствовали отряды имама Шамиля (1797-1871 гг.).

Впрочем, не все русские легко меняли веру предков на личную свободу и разные блага. Например, в житие Иоанна Русского говорится, что этот православный святой сумел отстоять свои убеждения. Он служил в армии простым солдатом. Во время Прутского похода, состоявшегося в 1711 году, попал в плен к туркам. В городе Прокопионе (современное название Угрюп), куда Иоанн был продан в рабство, так называемые хозяева заставляли его принять ислам. Действовали сначала уговорами, а затем побоями и оскорблениями, но ничего не добились.

Местные жители, среди которых были не только турки, но также греки и армяне, зауважали Иоанна не только за стойкость в отстаивании своих взглядов, но еще и за честность, трудолюбие и прямоту. Его стали считать праведником. И впоследствии он был причислен к лику святых. Разумеется, далеко не все военнопленные проявляли такую твердость в вере.

После вступления в брак

Еще одной причиной для принятия ислама жителями царской России были браки с иноверцами. Чаще всего женщины после замужества становились мусульманками. Гораздо реже представители сильного пола меняли веру под влиянием религиозных жен.

Разумеется, ни христианское, ни мусульманское духовенство такие браки не приветствовало, но они случались. И по мере того, как все больше русских переселялось в Крым, Поволжье, Сибирь и на Урал, росло и количество смешанных семей.

В целом, выделяется несколько основных причин перехода в ислам православных жителей царской России: идейные, когда люди нашли созвучие между собственным мировоззрением и религиозным учением; социальные, когда люди долгое время живут среди мусульман, постепенно перенимая их взгляды; конъюнктурные, когда люди стремятся получить выгоду для себя в результате смены религии; насильственные, когда людей принуждают принять ислам угрозами или щедрыми посулами; семейные, когда люди вступают в смешанные браки; протестные, когда люди разочарованы в православии или недовольны деятельностью христианских священнослужителей.