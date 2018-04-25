Крымские пограничники выявили ловлю рыбы украинскими браконьерами в Азове

СИМФЕРОПОЛЬ , 25 апр — РИА Новости Крым . Со среды, 25 апреля, вступил запрет на ловлю камбалы-калкан в Азово-Черноморском рыбопромысловом бассейне и усилился контроль за рыбаками со стороны Погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым. С начала года ведомство зарегистрировало четыре факта незаконной добычи особо ценных видов рыбы, сообщает пресс-служба Управления.

Правоохранители установили, что во всех случаях незаконной ловлей осетра занимались украинские браконьеры в центральной части Азовского моря. Нарушители использовали быстроходные суда (байды). В 2018 году пограничникам удалось спасти 126 экземпляров камбалы-калкан, 20 русских осетров и четыре севрюги, выпустив их на волю.

"Запрет промысла калкана связан с ее выходом на нерест. Вместе с тем, при проведении проверочных и профилактических мероприятий будут проверяться правила промысла и на других направлениях", — отметили в ведомстве.

Кроме того, пограничники изъяли 10 запрещенных сетей, используемых для добычи ценного вида камбалы-калкан общей длиной около 15 км.