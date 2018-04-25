В Крыму разрабатывают новые стандарты кредитования бизнеса — Кивико

"У нас на 1 января 2018 года на депозитах размещено в банках Республики более 140 млрд, а кредитов на 1 января выдано чуть более 80 млрд Таким образом получается, что около 60 млрд рублей средств, привлеченных в Крыму либо размещается на материке, либо используется для межбанковского кредитования. Нам бы хотелось, чтобы деньги, привлеченные в Крыму, использовались здесь. Вопрос в том, что у нас дефицит кредитных средств в РК", — сказала она.

Министр уверена, что решить проблему можно изменив нормативы, связанные с кредитованием в Крыму. По словам Кивико, соответствующие предложения ведомство уже разрабатывает совместно с крымскими банками, и в ближайшее время направит их на рассмотрение Центробанка

"Банковского сектора в Крыму достаточно, нам просто нужны немного другие правила, чем в других субъектах. Бизнес у нас только формируется, у него нет кредитной истории — он работает менее трех лет. Когда продолжительность работы менее трех лет, банк, когда кредитует, должен создавать резервы, а создание резервов на ту же сумму, на которую выдан кредит, ведет к большому отвлечению банков. Поэтому Крыму нужны новые стандарты кредитных продуктов. Планирую на следующей неделе совещание с банками, выработать, какие позиции нужны и выходить на Центробанк", — заявила Кивико.