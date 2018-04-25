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Под Симферополем построят музейный комплекс «Крым в войне»
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Кремль сменит формат инаугурации

Под Симферополем построят музейный комплекс «Крым в войне» 

РИА Новости Крым 52 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. В Симферопольском районе на территории мемориального комплекса жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов «Концлагерь „Красный“ планируется построить новый музейный комплекс. Об этом в эфире радио „Спутник в Крыму“ высказал председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.
»Условное название этого проекта — «Крым в войне». Там будут представлены все события Великой Отечественной войны, которые проходили в Крыму. Кроме этого, будет представлена вся история Крыма, начиная с доекатерининской эпохи. Очень детально будет представлена екатерининская эпоха, Крымская и Гражданская войны, то есть все наиболее интересные вехи истории будут представлены", — рассказал Константинов.
По его словам, посещение такого музейного комплекса позволит молодым крымчанам за небольшой промежуток времени ознакомиться с основными событиями истории полуострова. Как отметил спикер крымского парламента, проект получил одобрение со стороны главы Республики.
"Концепция уже сформирована, теперь мы переходим к стадии практического обсуждения и проектирования этого комплекса", — заключил Константинов.
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