Под Симферополем построят музейный комплекс «Крым в войне»

»Условное название этого проекта — «Крым в войне». Там будут представлены все события Великой Отечественной войны, которые проходили в Крыму. Кроме этого, будет представлена вся история Крыма, начиная с доекатерининской эпохи. Очень детально будет представлена екатерининская эпоха, Крымская и Гражданская войны, то есть все наиболее интересные вехи истории будут представлены", — рассказал Константинов.

По его словам, посещение такого музейного комплекса позволит молодым крымчанам за небольшой промежуток времени ознакомиться с основными событиями истории полуострова. Как отметил спикер крымского парламента, проект получил одобрение со стороны главы Республики.

"Концепция уже сформирована, теперь мы переходим к стадии практического обсуждения и проектирования этого комплекса", — заключил Константинов.