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Башкирия поможет в газификации крымских городов
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Башкирия поможет в газификации крымских городов 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В ближайшее время в Крыму начнется работа по проведению газа во все населенные пункты. Башкирия оказывает полуострову финансовую поддержку.
Башкирия шефствует над Белогорским районом, куда входит город Белогорск, поселок Зуя и 78 сел. Из бюджета выделяют средства на реализацию различных проектов, например, на ремонт больниц, детских лагерей и здравниц.
— Одно из ключевых направлений — газификация. Специалисты из Башкирии работают совместно с Министерством топлива и энергетики Крыма, приступили к анализу схемы подачи газа. Они должны определить четыре направления работы, которые будут наиболее экономически эффективны, — сообщил на странице Facebook глава Крыма.
Чиновник также поблагодарил всех жителей Башкирии за помощь в развитии южной республики.
В сентябре 2017 года стало известно, что в собственность Башкирии отдадут одну из здравниц на Черном море — санаторий «Юбилейный».
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