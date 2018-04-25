Башкирия поможет в газификации крымских городов

В ближайшее время в Крыму начнется работа по проведению газа во все населенные пункты. Башкирия оказывает полуострову финансовую поддержку.

Башкирия шефствует над Белогорским районом, куда входит город Белогорск, поселок Зуя и 78 сел. Из бюджета выделяют средства на реализацию различных проектов, например, на ремонт больниц, детских лагерей и здравниц.

— Одно из ключевых направлений — газификация. Специалисты из Башкирии работают совместно с Министерством топлива и энергетики Крыма, приступили к анализу схемы подачи газа. Они должны определить четыре направления работы, которые будут наиболее экономически эффективны, — сообщил на странице Facebook глава Крыма.

Чиновник также поблагодарил всех жителей Башкирии за помощь в развитии южной республики.

В сентябре 2017 года стало известно, что в собственность Башкирии отдадут одну из здравниц на Черном море — санаторий «Юбилейный».