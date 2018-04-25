Реставрация дворца угрожает культурному наследию крымских татар

Бахчисарай — С тех пор как Россия аннексировала Крым четыре года назад, крымскотатарское меньшинство страдает от преследований. Теперь под угрозой оказался Ханский дворец, важная часть татарского культурного наследия. Нынешнюю реставрацию проводит строительная фирма из Москвы , которая ничего не знает о старинных зданиях, утверждают критики.

В долину опускается послеполуденное солнце, и тень от минарета падает на стены великолепного дворца XVI века. Одна стена покрыта лесами, а часть крыши затянута брезентом.

Там идет «ремонт» — российское понятие, которое может означать перестройку, реновацию или реставрацию. Но это не просто ремонт: Хан-сарай, или дворец крымских ханов, перестраивается московской компанией, которая не имеет не малейшего представления о культуре и истории крымских татар.

Реставрационные работы в Ханском дворце Бахчисарая

Эдем Дудаков, крымский татарин, который родился в период изгнания своего народа в Ферганскую долину в Узбекистане , осознает, что многим рискует, рассказывая «Дагенс Нюхетер» о происходящем уничтожении культуры. Но он не может не осудить то, что сейчас происходит с важнейшим культурным памятником крымских татар.

«Реставрация? Я бы назвал это вандализацией, никогда не видел, чтобы перестройка производилась с таким варварским отношением к культурным ценностям! Это московское строительное предприятие, проводящее ремонт, не имеет ни малейшего представления о том, как надо реставрировать старинные здания».

Эдем Дудаков — специалист по восстановлению старинных построек, так что он знает, о чем говорит. До российской аннексии Крыма в марте 2014 года он возглавлял Комитет по этническим связям и депортированным народностям — правозащитную организацию в Крыму.

Мы находимся в месте с неоднозначной историей, о которой не утихают споры. Из этого политического и культурного центра крымские татары, потомки монголов, захвативших этот регион в XIII веке, правили Крымом вплоть до его завоевания Россией в 1783 году. Здесь располагалась не только резиденция хана, но и одна из самых больших мечетей Крыма (с 1532 года), а также гарем, кладбище и сады.

Этот грубый строительный процесс — в некотором роде двойное оскорбление: после аннексии украинского полуострова Россией четыре года назад крымско-татарское меньшинство страдает от преследований. Большинство крымских татар предпочли бы остаться частью Украины , так что российские оккупационные силы считают их ненадежными и даже предателями родины. Их орган самоуправления, меджлис, был объявлен экстремистской организацией и запрещен, и его лидерам пришлось бежать из страны.

Как будто этого недостаточно, теперь под угрозой оказалась и важная часть культурного наследия крымских татар. И не в первый раз. После того как Российская империя императрицы Екатерины II захватила Крым в 1783 году, силы захватчиков систематически уничтожали множество важных строений и памятников крымских татар.

В 1918 году контроль перешел к русским большевикам, и началась жестокая политика русификации. «Феодальный» символ, Ханский дворец в Бахчисарае, стал отдельной мишенью.

Следующий удар был нанесен в мае 1944 года, когда Сталин депортировал 300 тысяч нерусских жителей полуострова. Большинство депортированных были крымскими татарами, но также пострадали греки, болгары, армяне. В теплушках их вывезли в Центральную Азию — в советский Узбекистан.

Российская колонизация шла полным ходом: 100 тысяч татарских домов захватили или сравняли с землей русские поселенцы. В результате около 70% нынешнего населения Крыма составляют этнически русские. Только в 1989 году крымским татарам позволили вернуться домой.

Но Ханский дворец снова попал под удар: советское руководство приказало сжечь библиотеку, включая бесценные средневековые рукописи. Надо было не только физически ликвидировать крымских татар, но и стереть из коллективной памяти их историю.

Много лет назад я спрашивал лидера крымских татар Мустафу Джемилева (который вот уже четыре года живет в ссылке в Киеве), почему Сталин не приказал сравнять с землей дворец, как это было с тысячами церквей и других исторических зданий по всей России.

Джемилев ответил, что, вероятно, дворец спас от уничтожения поэт Александр Пушкин, причем сделал он это через 100 лет после собственной смерти. Название «Бахчисарай» навсегда связано с именем Пушкина. Каждый школьник в России знает его «Бахчисарайский фонтан» (поэму о Фонтане слез, который по-прежнему можно увидеть в дворцовом саду). Хитрый кремлевский диктатор не мог не предвидеть затруднений.

Продолжает ли сегодняшняя «реставрация» всю эту предысторию? У Эдема Дудакова нет готового ответа, но ему не кажется, что то, что происходит ныне, — просто случайность. Работников московской фирмы, которая занимается ремонтом, он считает абсолютными дилетантами. Что это, привычная коррупция или сознательное стремление уничтожить наследие крымских татар? Он предоставляет нам самим ответить на этот вопрос.

Специалисты-проектировщики за работой во время реставрационных работ в рамках подготовки к 100-летию музейного комплекса Ханского дворца в Бахчисарае

«Многое указывает на то, что перестройка проводится под защитой высоких покровителей. Может, это попытка отвлечь внимание от преследований крымских татар и от того, что они много лет сидят в тюрьме как политзаключенные. А может, тут есть связь с путинским мостом в Крым».

Как бы то ни было, последствия очевидны. Халтурная работа может привести к тому, что дворец в Бахчисарае покинет перечень кандидатов на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

«Обратите внимание хотя бы на то, что работы начались в октябре 2017 года. Такие строительные работы никогда не проводят зимой, в самое дождливое время. А они первым делом сняли крышу!»

Как указывает Дудаков, у компании нет ни опыта, ни лицензии на реставрацию культурно-исторических памятников. Она даже не озаботилась проведением экспертизы.

В начале 2016 года он сам осматривал внутреннюю часть крыши и обратил внимание, что есть проблемы с некоторыми несущими балками, но снимать всю крышу целиком нужды нет.

«А теперь по стенам стекает вода, и они скоро развалятся. Несколько потолочных балок уже повреждены сыростью».

Дудаков достает несколько фотографий, сделанных внутри дворца, и показывает, что речь не идет о настоящей реставрации: всю оригинальную черепицу, так называемую татарку, заменили на современную испанскую.

А ведь там были 4,2 тысяч вручную обожженных кирпичных элементов черепицы разных оттенков. Испанская черепица представлена в небольшом ассортименте цветов.

Снятая черепица с крыши мечети на территории Ханского дворца во время реставрационных работ в рамках подготовки к 100-летию музейного комплекса Ханского дворца в Бахчисарае

«Поврежденную черепицу надо было починить или вручную сделать такую же по традиционной методике. На одну из стен, датируемую XVII веком, наляпали цемента, а старинные потолочные балки заменили бетоном. Они мыслят не как художники, а как инженеры. Если они уничтожат аутентичность, делая все так, как они это себе воображают, то не знаю, останется ли это здание Ханским дворцом. По уставу ЮНЕСКО, новые технологические элементы разрешается применять только в случае крайней необходимости, так что это означает, что дворец лишится возможности стать объектом Всемирного наследия».

Историк Гульнара Абдулаева утверждает, что происходящее с Ханским дворцом — лишь очередная попытка России уничтожить все, что напоминает о культуре коренных жителей Крыма.

«Пора заявить во всеуслышание, что русские пытаются причинить этому объекту как можно больше вреда».

Адвокаты из крымских татар запустили дело, чтобы спасти Ханский дворец от того, что они называют «атакой на историческое наследие крымских татар». Первым шагом будет потребовать от России официального ответа, в том числе и на вопрос, куда делся снятый бесценный строительный материал и кто принял решение о демонтаже.

Украина, которой принадлежит Крым в соответствии с международным правом, тоже протестовала против «масштабной незаконной деятельности». Правительство в Киеве хотело бы, чтобы ЮНЕСКО потребовала от Москвы прекратить причинение ущерба, который будет еще сложнее исправить.

«Дагенс Нюхетер» попросила комментария руководства музея, но ни на одну из множества попыток связаться с ним по телефону или электронной почте ответа не последовало.

Бахчисарай

Ханский дворец в бывшей столице Крыма Бахчисарае с начала XVI века до российской аннексии в 1783 году был главной резиденцией Крымского ханства — вассального государства Османской империи.

Сегодня Бахчисарай, расположенный в 45 километрах от нынешней столицы Симферополя , — небольшой городок с 25 тысячами жителей, но он и по сей день остается центром культуры крымских татар.

Крымские татары

Крымские татары говорят на языке тюркской группы. Считается, что они заселили черноморский Крымский полуостров в XIII веке. В XV веке они основали государство — ханство.

В 1783 году Крым был аннексирован Екатериной II, после чего российская армия захватила полуостров.

Русские колонизировали его, а имущество крымских татар конфисковывалось. Многие крымские татары уехали в Османскую империю (нынешняя Турция ).

В 1930-х Советский Союз запустил новую волну русификации. Сталин приказал казнить тысячи татар, а 50 тысяч отправились в ссылку.

После того как все татары Крыма были депортированы в Узбекистан в мае 1944 года, прибыли новые колонисты из России.

Крымским татарам позволили вернуться, когда распался Советский Союз. На момент новой аннексии в 2014 году на полуострове было 280 тысяч крымских татар.