Какие призывники в СССР считались лучшими солдатами

Согласно советской идеологии лучший солдат — это человек, беспрекословно выполняющий приказы командиров и начальников и все воинские уставы. Найти таких солдат было проблематично.

Особый учет

В советских военкоматах уже заранее знали, куда пойдут служить их призывники, проживающие на огромной территории Советского Союза: «От Москвы до самых до окраин. С южных гор до северных морей». Национальность, уровень образования, территория проживания — все это и многое другое принималось во внимание при проверке уровня благонадежности и уровня доверия, которое оказывалось советским командованием своим подчиненным.

Троцкий против Фрунзе

Основы национального формирования РККА были заложены в середине 20-х годов: по решению Реввоенсовета Республики стали создаваться подразделения по национально-терр иториальному признаку. Лев Троцкий, возглавлявший в то время армию, писал, что именно так можно было показать перед нерусскими народами, что советская власть решает национальный вопрос в воинских подразделениях. Но боевой пыл Троцкого был весьма опасен, поэтому Михаил Фрунзе вместе с Дзержинским сделали все для того, чтобы к концу 20-х годов численность национальных военных частей в общей массе Красной армии составляла лишь 10 процентов.

В Кремле служили русские и украинцы

Украины и Элита советской армии — Кремлевский полк — был полностью укомплектован новобранцами из числа русских и украинских призывников. Первый командир Кремлевского гарнизона Петр Азаркин в 30-х годах сформулировал основные требования, по которым отбирались солдаты, большинство из них до призыва проживали в промышленно развитых районах Белоруссии России . Причем подавляющее большинство солдат (80 процентов), проходивших службу в Кремлевском полку были русской национальности, количество украинцев было незначительным — всего 16 процентов.

Русский язык для всех

К началу Великой Отечественной войны вооруженные силы Советского Союза увеличились с 1513 тысяч человек до 5,3 миллиона человек, большая часть из призывников была из Средней Азии и не отличалась знанием русского языка. О таких Иосиф Сталин в своем докладе перед военачальниками сказал: «Это не армия». В срочном порядке были организовано обучение русскому языку, но время было упущено и в годы войны командиры с большой неохотой брали на важные операции лиц из Среднего Закавказья, Кавказа и Средней Азии.

Рейтинг трех наций

В 1942 году руководитель группы агитаторов Главного политического управления РККА Ставский в своей докладной записке указывал, что среди командного состава бытует пренебрежительно е мнение о боевых качествах солдат нерусской национальности. И если в дивизиях их количество преобладало, то высказывались опасения в положительном результате операций. Некоторые командиры говорили, что в свои ряды они никого брать не будут, кроме русских, белорусов и украинцев. Ставский писал о недопустимости подобных проявлений, которые в ряде случаев снисходительно поддерживаются со стороны вышестоящего руководства.

Главное — командир

Боевые действия показали, что большая часть операций зависит во многом не от национального, а от командного состава. Известно, что Мехлис в ходе подготовки к десантированию в районе Керченского пролива настоятельно требовал от командующего Северно-Кавказск ого военного округа Владимира Курдюмова незамедлительно предоставить пополнение солдатами исключительно русской национальности, которые хорошо обучены и немедленно будут направлены на Крымский фронт. Их основная задача — мощным броском окружить силы противника в районе Керченского пролива и развить наступление вглубь, в направлении на Севастополь Крым . Причем высадить десант численность 40 000 человек планировалось произвести одновременно в нескольких точках. Несмотря на благоприятную обстановку, основной причиной провала Керченского десанта было то, что Лев Мехлис (политический комиссар, а не кадровый военный), «отодвинув» генералов решил сам командовать операцией, причем, крайне неудачно — элитные подразделения попали в плен.

Окраинам не доверяли

Несмотря на провалы в крупномасштабных операциях, в войсках надежно был закреплен миф о надежности белорусских, русских и отчасти украинских призывников из восточной части Украины. С западных окраин призывникам не доверяли. Это касалось и западных областей Белоруссии, где призывники скрывались от призыва в соседней Польше . В случае призыва среди них нередко вспыхивали бунты, как это было в марте 1945 года, когда солдаты 34-ой запасной дивизии учинили бунт по причине того, что они являются поляками, а их насильно записали белорусами и заставили служить в рядах советской армии. Даже пример маршала Константина Рокоссовского , имевшего польские корни, не имел должного воздействия на призывников, которых долгое время обрабатывала польская антисоветская пропаганда.

Эстонцы в рядах любимчиков

Сложившиеся за долгие годы армейские устои в послевоенный период приобрели устойчивые черты. Эти стереотипы оставались долгое время неизменными.

Со временем в советской армии командиры полюбили призывников из числа эстонцев, признавая, что они очень трудолюбивы наряду с лицами еврейской национальности. В анкетировании, проведенном из воинских частей, многие солдаты уважительно отзывались об эстонцах, признавая за ними первенство по хозяйственной или водительской части. Иногда им давали клички, носящие не обидный, а дружеский оттенок.

Что сказал генсек