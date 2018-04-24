В четверг в Крыму взвоют сирены

СИМФЕРОПОЛЬ , 24 апр — РИА Новости Крым . В четверг, 26 апреля, в Крыму проведут проверку системы оповещения с включением сирен. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи РК.

"26 апреля 2018 года в 10:00, 13:00 и 15:00 в Республике Крым будет проведена плановая комплексная проверка системы оповещения населения с включением сирен при возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", — пояснили в ведомстве.

В связи с этим в Мининформе призвали крымчан соблюдать спокойствие.