Актер Глеб Матвейчук рассказал о первой любви в Крыму

"Первые воспоминания связанные с Крымом были в пятилетнем возрасте. Помню только, что на улице делали вкусные вафли. Но самым ярким воспоминанием было первое знакомство с девушкой в Крыму, в море. Мне было лет 8 или 9 лет", — рассказал артист.

Кроме того, в ходе творческой встречи с российскими актерами Ольга Ажажа вспомнила, что впервые посетила полуостров в возрасте 12 лет.

"Я была в Крыму со всеми своими двоюродными братьями и сестрами. Нас сбагрили в палаточный лагерь в горах. Это незабываемые ощущения, это так ярко запомнилось. Мы в горной реке умывались, нас на автобусе вывозили к морю", — поделилась впечатлениями актриса.