Актер Глеб Матвейчук рассказал о первой любви в Крыму 

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Российский актер, композитор, продюсер и певец Глеб Матвейчук встретил свою первую любовь на крымском побережье. Об этом он вспомнил на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
"Первые воспоминания связанные с Крымом были в пятилетнем возрасте. Помню только, что на улице делали вкусные вафли. Но самым ярким воспоминанием было первое знакомство с девушкой в Крыму, в море. Мне было лет 8 или 9 лет", — рассказал артист.
Кроме того, в ходе творческой встречи с российскими актерами Ольга Ажажа вспомнила, что впервые посетила полуостров в возрасте 12 лет.
"Я была в Крыму со всеми своими двоюродными братьями и сестрами. Нас сбагрили в палаточный лагерь в горах. Это незабываемые ощущения, это так ярко запомнилось. Мы в горной реке умывались, нас на автобусе вывозили к морю", — поделилась впечатлениями актриса.
Российские актеры театра и кино Александр Балуев, Глеб Матвейчук и Ольга Ажажа прилетели в Крым на гастроли. Жители и гости Симферополя смогут увидеть музыкально-драматический спектакль «Признание» по пьесе молодого драматурга Максима Фролова 24 апреля, севастопольцы — 25 апреля. Режиссер-постановщик — Александр Балуев. Помимо Балуева, в спектакле главные роли играют Глеб Матвейчук и актриса Ольга Ажажа.