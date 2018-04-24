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Под Волгоградом выявили первый случай заболевания Крымской лихорадкой
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Под Волгоградом выявили первый случай заболевания Крымской лихорадкой 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгоградской области в 2018 году специалисты зарегистрировали первый случай заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. Медики выявили заболевание у жителя Октябрьского района.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном Управлении Роспотребнадзора, по состоянию на 23 апреля к медикам с жалобой на укус клеща обратилось уже 25 человек, из которых восемь — дети в возрасте до 14-ти лет.
Волгоградцам напоминают, что в регионе функционируют природные очаги инфекций, переносчиками которых являются клещи — это Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз и туляремия. В связи с этим местных жителей просят быть осторожнее.
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