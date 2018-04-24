Депортация черкесов в Российской империи: что это было

Адыгея и 21 мая в 3-х республиках — Кабардино-Балкария Карачаево-Черкесия — официальный Черкесский день траура. Траур связан с победой России в Кавказской войне, и депортацией адыгов (черкесов), проживающих в Причерноморье.

Последним было предложено на выбор либо стать подданными Российской империи и переехать в заболоченные районы Кубани, либо переселяться на территорию Османской империи. Основная часть черкесского населения выбрала иммиграцию в Турцию , в результате чего за границей образовалась внушительная по численности диаспора (сейчас она насчитывает порядка 3-4 млн человек).

Точкой отсчета траурного «празднования» черкесы считают парад войск страны-победительницы в войне, проведенный 21 мая 1864-го российским генералом Павлом Граббе в районе поселка Кбаада (сейчас это Красная Поляна). Этот день западные СМИ, диаспора и жители 3-х адыгейских республик называют днем геноцида черкесов.

Позиция России сейчас

Правительство РФ не признает факта геноцида, но в целом лояльно относится к официальному нерабочему и траурному дню 21 мая. Осенью 2006-го Владимир Путин подписал прямо противоположный указ — о праздновании добровольного вхождения черкесских республик в состав Российской империи. День празднования назначен на 7 октября.

Факты о депортации

По окончании Кавказской войны из захваченных территорий массово выселялись не только сами черкесы, но и родственные им племена: абхазы, абазины, убыхи и пр. Их место заняли русские из центральный областей России, казаки и армяне. Сохранились документальные свидетельства того, что выселение черкесов сопровождалось насильственными действиями: сожжением домов, угоном скота, уничтожением виноградников.

Черкесов выселяли массово. Османскую империю захлестнула волна иммигрантов. Дошло до того, что турецкие власти потребовали от России выселять не более 5-ти тысяч семей адыгов в год. Об этом написал императору российский поверенный при султанском дворе Е. П. Новиков. Черкесов, которые отказывались освобождать принадлежавшие им селения, сгоняли на Черноморское побережье. Там в ожидании насильственного выселения в Турцию они умирали от болезней и голода.

Предприимчивые турецкие коммивояжеры, которые брались переправлять черкесов на другой берег, набивали торговые суда под завязку. Многие переселенцы гибли во время пути от удушья и голода. Сколько кавказцев покинуло свое прежнее место жительства и эмигрировало в Турцию, не установлено.

В 1997 году эти события XIX века были официально признаны Народным Собранием Абхазии геноцидом против черкесского народа. В 2011-ом это признала Грузия , в 2014-ом — Украина

Альтернативные версии

Противники версии о геноциде черкесов утверждают, что производимая Россией в XIX веке депортация не имеет ничего общего с физическим уничтожением народности, что подразумевает само понятие «геноцид». К тому же Российская империя выселяла черкесов в ответ на их постоянные набеги на соседние — и российские в том числе — территории.

Большую роль сыграла и турецкая пропаганда. Османской империи был на руку приток дешевой рабочей силы. Последним аргументом в пользу этой версии стали тонны архивных документов, подтверждающих то, что Россия не только не запрещала адыгам после войны возвращаться в родные места, но и во многих случаях способствовала этому.

Такая политика продолжалась и после 1917-го. Советское правительство содействовало возвращению черкесов на их историческую родину. Это признают как проживающие сейчас на Кавказе адыги, так и черкесская диаспора за рубежом.