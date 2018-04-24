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Жириновский предложил наладить железнодорожное сообщение с Арменией
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Жириновский предложил наладить железнодорожное сообщение с Арменией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наладить железнодорожное сообщение Москва-Ереван, да так, чтобы время в пути составляло 20 часов.
"Я бы хотел успеть сесть в поезд Ереван-Москва через Тбилиси на мощной скорости — сапсан, чтобы там за 20 часов ходили. Ереван-Москва — 20 часов", — сказал Жириновский в ходе митинга российской общественности «Помню и требую», посвящённого памяти жертв геноцида армян в Османской Турции.
Некоторые из пришедших на акцию стали выкрикивать предложения построить метро. «Метро? Да, давайте метро. Метро Ереван-Москва. И наши учёные могут это сделать. Вам спасибо и русским спасибо, которые всегда защищали армян — уже сотни лет. Русские и армяне вместе», — заявил Жириновский.
В конце XIX — начале XX веков Османская Турция осуществляла регулярные преследования и гонения армян. В частности, в 1915 году было уничтожено более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской Турции признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине — в Западной Армении». Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу.
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