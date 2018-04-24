Жириновский предложил наладить железнодорожное сообщение с Арменией

"Я бы хотел успеть сесть в поезд Ереван-Москва через Тбилиси на мощной скорости — сапсан, чтобы там за 20 часов ходили. Ереван-Москва — 20 часов", — сказал Жириновский в ходе митинга российской общественности «Помню и требую», посвящённого памяти жертв геноцида армян в Османской Турции

Некоторые из пришедших на акцию стали выкрикивать предложения построить метро. «Метро? Да, давайте метро. Метро Ереван-Москва. И наши учёные могут это сделать. Вам спасибо и русским спасибо, которые всегда защищали армян — уже сотни лет. Русские и армяне вместе», — заявил Жириновский.