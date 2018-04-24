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Президент Франции обратился к армянам в День памяти жертв геноцида
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Президент Франции обратился к армянам в День памяти жертв геноцида 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Мемориальный комплекс памяти жертв геноцида армян 1915 года в Ереване посетили тысячи людей. К вечному огню мемориала были возложены цветы и венки, а также пронесен 100-метровый национальный флаг. Поддержку выразили и другие страны. Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал послание на сайте президента Армении.
«Память о геноциде и значение его уроков имеют отношение к каждому из нас. В 103 годовщину геноцида армян я посылаю вам и вашему народу свои самые теплые мысли», — говорится в послании.
Свои соболезнования направил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Вы собрались сегодня под крышей армянского патриархата в Стамбуле, чтобы вспомнить об армянах Османской империи, погибших в суровых условиях Первой мировой войны. Еще раз с уважением вспоминаю погибших османских армян и выражаю искренние соболезнования их потомкам», — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте Эрдогана.
Напомним, что Геноцид армян в Османской империи первое в современной истории массовое уничтожение по национальному признаку. События 1915 года унесли жизни 1,5 млн армян.
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