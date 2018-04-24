Президент Франции обратился к армянам в День памяти жертв геноцида

Мемориальный комплекс памяти жертв геноцида армян 1915 года в Ереване посетили тысячи людей. К вечному огню мемориала были возложены цветы и венки, а также пронесен 100-метровый национальный флаг. Поддержку выразили и другие страны. Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал послание на сайте президента Армении

«Память о геноциде и значение его уроков имеют отношение к каждому из нас. В 103 годовщину геноцида армян я посылаю вам и вашему народу свои самые теплые мысли», — говорится в послании.

«Вы собрались сегодня под крышей армянского патриархата в Стамбуле , чтобы вспомнить об армянах Османской империи, погибших в суровых условиях Первой мировой войны. Еще раз с уважением вспоминаю погибших османских армян и выражаю искренние соболезнования их потомкам», — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте Эрдогана.

Напомним, что Геноцид армян в Османской империи первое в современной истории массовое уничтожение по национальному признаку. События 1915 года унесли жизни 1,5 млн армян.