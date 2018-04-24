Макрон обратился к президенту Армении в связи с годовщиной геноцида армян

"Вместе с Вами мы вспоминаем события 24 апреля 1915 года в Константинополе, убийство 600 представителей армянской интеллигенции, которым ознаменовалось начало первого геноцида XX века", — говорится в послании, размещенном на сайте президента.

По словам Макрона, Франция, которая устами Жоржа Клемансо, Анатоля Франса и Жана Жореса осуждала погромы в Османской Империи, приняла армян, переживших эту трагедию.

"Вместе с Великобританией Россией Франция ещё 25 мая 1915 года назвала эти погромы преступлением против человечества и цивилизации. В сентябре 1915 года французский флот смог спасти 400 беженцев Муса-Дага. Память о геноциде и значение его уроков касается каждого из нас", — говорится в послании французского президента.