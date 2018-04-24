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Макрон обратился к президенту Армении в связи с годовщиной геноцида армян
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Макрон обратился к президенту Армении в связи с годовщиной геноцида армян 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ИА Regnum
ЕРЕВАН, 24 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон направил послание своему коллеге Армену Саркисяну в связи с днем памяти жертв геноцида армян в Османской империи, сообщили в пресс-службе главы армянского государства.
"Вместе с Вами мы вспоминаем события 24 апреля 1915 года в Константинополе, убийство 600 представителей армянской интеллигенции, которым ознаменовалось начало первого геноцида XX века", — говорится в послании, размещенном на сайте президента.
По словам Макрона, Франция, которая устами Жоржа Клемансо, Анатоля Франса и Жана Жореса осуждала погромы в Османской Империи, приняла армян, переживших эту трагедию.
"Вместе с Великобританией и Россией Франция ещё 25 мая 1915 года назвала эти погромы преступлением против человечества и цивилизации. В сентябре 1915 года французский флот смог спасти 400 беженцев Муса-Дага. Память о геноциде и значение его уроков касается каждого из нас", — говорится в послании французского президента.
В конце XIX — начале XX веков Османская Турция осуществляла регулярные преследования и гонения армян. В частности, в 1915 году было уничтожено более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской Турции признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине — в Западной Армении». Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу.
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