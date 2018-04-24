Ещё
Аксенов назначил врио министра транспорта Крыма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рамблер ускоряет новости!
Рамблер ускоряет новости!

Аксенов назначил врио министра транспорта Крыма 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов временно возложил обязанности министра транспорта Республики на замминистра РК Григория Зубова. Соответствующий указ размещен на сайте Совмина РК.
"В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю: возложить временно исполнение обязанностей министра транспорта РК на заместителя министра транспорта РК Зубова Григория Владимировича", — говорится в документе.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 17 апреля Аксенов отправил в отставку Игоря Захарова из-за того, что тот «не смог должным образом организовать работу по урегулированию дорожного движения в Крыму». В частности, по словам главы региона, Захаров не справился с ликвидацией пробок в Симферополе, не смог оптимизировать движение общественного транспорта.
Григорий Зубов родился 6 ноября 1969 года в Екатеринбурге. Трудовую деятельность начал с 1986 года в должности автослесаря 1 разряда в «Свердловскавтотрансе». Позже работал на разных должностях в коммерческих структурах. Затем занял должность заместителя начальника Уральской Государственной инспекции в «Российской государственной пробирной палате при Министерстве финансов Российской Федерации». С октября 2017 года указом Сергея Аксенова назначен на должность заместителя министра транспорта РК.
РИА Новости Крым: последние новости
Мэр Феодосии: город готов к открытию Крымского моста Крым вынесет проблему размытия берегов на федеральный уровень Аксенов назначил врио министра транспорта Крыма
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах181
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой204
Автор фейка о погибших в Кемерове нашел новую работу74
Зачем Понаровская вернулась в Россию36
Скончался Геннадий Леонов15
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика Конфликты
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
05:37
Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной
Шоу-бизнес
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
01:14
«Бархатная», но не революция
Кавказ Статьи
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
Сколько зарабатывал Высоцкий
Шоу-бизнес Статьи
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:20
Чего Россия не покажет на параде
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение