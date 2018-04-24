Аксенов назначил врио министра транспорта Крыма

"В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю: возложить временно исполнение обязанностей министра транспорта РК на заместителя министра транспорта РК Зубова Григория Владимировича", — говорится в документе.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 17 апреля Аксенов отправил в отставку Игоря Захарова из-за того, что тот «не смог должным образом организовать работу по урегулированию дорожного движения в Крыму». В частности, по словам главы региона, Захаров не справился с ликвидацией пробок в Симферополе, не смог оптимизировать движение общественного транспорта.