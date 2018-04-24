Аксенов назначил врио министра транспорта Крыма 

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов временно возложил обязанности министра транспорта Республики на замминистра РК Григория Зубова. Соответствующий указ размещен на сайте Совмина РК.
"В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю: возложить временно исполнение обязанностей министра транспорта РК на заместителя министра транспорта РК Зубова Григория Владимировича", — говорится в документе.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 17 апреля Аксенов отправил в отставку Игоря Захарова из-за того, что тот «не смог должным образом организовать работу по урегулированию дорожного движения в Крыму». В частности, по словам главы региона, Захаров не справился с ликвидацией пробок в Симферополе, не смог оптимизировать движение общественного транспорта.
Григорий Зубов родился 6 ноября 1969 года в Екатеринбурге. Трудовую деятельность начал с 1986 года в должности автослесаря 1 разряда в «Свердловскавтотрансе». Позже работал на разных должностях в коммерческих структурах. Затем занял должность заместителя начальника Уральской Государственной инспекции в «Российской государственной пробирной палате при Министерстве финансов Российской Федерации». С октября 2017 года указом Сергея Аксенова назначен на должность заместителя министра транспорта РК.