Замминистра ЖКХ Крыма разъезжал на служебном «Лексусе», пока не утратил доверие

Крыму из-за конфликта интересов своих должностей лишились двое высокопоставленных чиновников республиканского правительства. Со службы были уволены первый заместитель министра ЖКХ Александр Шептунов и замглавы госкомитета по ценам и тарифам Алла Чекалина — оба лишились сперва доверия руководства, а затем и работы.

Служебный «Лексус» для личных понтов

Об увольнении Александра Шептунова и Аллы Чекалиной журналистам рассказал глава Комитета по противодействию коррупции республики Крым Александр Акшатин . Он также добавил, что в отношении еще двух крупных чиновников ведутся служебные проверки.

По словам Акшатина, замминистра ЖКХ уличили в незаконном использовании казенного «Лексуса» — этот автомобиль чиновник брал без какого-либо оформления в одном из подведомственных учреждений и разъезжал на нем по личным делам, а все траты перекладывал на бюджет. Из-за «покатушек» Шептунова казна лишились свыше 300 тысяч рублей.

«Освободить Шептунова Александра Васильевича от должности первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым в связи с утратой доверия за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является», — говорится в указе об увольнении чиновника, размещенном на сайте регионального правительства.

Алла Чекалина лишилась работы также в связи с утратой доверия — она дважды не уведомила начальство об имеющемся конфликте интересов.