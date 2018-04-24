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Крымского замминистра ЖКХ уволили за использование «Лексуса» в личных целях
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Крымского замминистра ЖКХ уволили за использование «Лексуса» в личных целях 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Республике Крым уволили первого заместителя министра ЖКХ Крыма Александра Шептунова по статье «утрата доверия».
Известно, что причиной его увольнения стало использование в личных целях служебного автомобиля «Лексус». Об этом сообщил глава регионального комитета по противодействию коррупции Александр Акшатин.
По его словам, Шептунов использовал в нерабочее время служебный автомобиль представительского класса. При этом расходы на оплату автомобиля составляли 300 тысяч рублей. Документ об освобождении Шептунова от должности был официально опубликован 17 апреля.
Также по аналогичной статье был уволен один из заместителей председателей госкомитетов правительства Крыма. Она не уведомила главу Крыма о конфликте интересов в своей служебной деятельности.
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