Мэр Феодосии: город готов к открытию Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ , 24 апр — РИА Новости Крым . Феодосия готова принимать часть туристического потока, который направится на полуостров этим летом после запуска автодорожной части Крымского моста. Об этом журналистам заявил глава администрации города Сергей Фомич.

Евпатории и "Гостиницы у нас готовы. Более того, как показал мониторинг, цены в официальных средствах размещения у нас на 60% ниже, чем в Ялте, на 15% ниже, чем в Алуште Судаке , на 30% ниже, чем в Краснодарском крае . Средства размещения у нас готовы и сам город готов", — заверил Фомич.

По его словам, с запуском автодорожной части Крымского моста количество туристов в Феодосии значительно увеличится.

В то же время глава администрации города констатировал, что на узком участке трассы в районе поселков Приморский и Береговое под Феодосией возможны пробки.

"Нас пугает именно загруженность трассы, пробки. В связи с этим мы планируем также расширять сеть отбойников для предотвращения перехода проезжей части в неустановленных местах. Также установлены светофоры. Надеемся, что на этом участке трассы удастся снизить заторы", — отметил Фомич.