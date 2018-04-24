Мэр Феодосии: город готов к открытию Крымского моста 

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Феодосия готова принимать часть туристического потока, который направится на полуостров этим летом после запуска автодорожной части Крымского моста. Об этом журналистам заявил глава администрации города Сергей Фомич.
"Гостиницы у нас готовы. Более того, как показал мониторинг, цены в официальных средствах размещения у нас на 60% ниже, чем в Ялте, на 15% ниже, чем в Алуште, Евпатории и Судаке, на 30% ниже, чем в Краснодарском крае. Средства размещения у нас готовы и сам город готов", — заверил Фомич.
По его словам, с запуском автодорожной части Крымского моста количество туристов в Феодосии значительно увеличится.
В то же время глава администрации города констатировал, что на узком участке трассы в районе поселков Приморский и Береговое под Феодосией возможны пробки.
"Нас пугает именно загруженность трассы, пробки. В связи с этим мы планируем также расширять сеть отбойников для предотвращения перехода проезжей части в неустановленных местах. Также установлены светофоры. Надеемся, что на этом участке трассы удастся снизить заторы", — отметил Фомич.