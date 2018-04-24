Ещё
Аксенов назначил и.о. министра транспорта Крыма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рамблер ускоряет новости!
Рамблер ускоряет новости!

Аксенов назначил и.о. министра транспорта Крыма 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Глава Крыма Сергей Аксенов возложил исполнение обязанностей министра транспорта республики на 48-летнего заместителя министра Григория Зубова. Указ об этом опубликован на портале правительства Крыма.
Другим своим указом глава Крыма уволил предыдущего, четвертого за последние четыре года министра транспорта региона — Игоря Захарова.
Напомним, отставку Захарова Аксенов объяснил отсутствием позитивных изменений в отрасли. Глава Крыма указал на непрекращающиеся пробки в Симферополе и Ялте, отсутствие остановок общественного транспорта, проблемы при проведении конкурсных процедур и непродуманное объединение «Крымтроллейбуса» и «Крымавтотранса».
Известно, что временно исполняющий обязанности министра транспорта Крыма Григорий Зубов работал в должности заместителя министра с октября 2017 года. До этого он был заместителем начальника Уральской государственной инспекции пробирного надзора, в РЖД, а также в коммерческих структурах.
Российская Газета: последние новости
ЯМЭФ посетило рекордное количество иностранных гостей Почему в Болгарии российского императора чтут сердечнее, чем на Родине Глава РСПП предложил сделать в Крыму офшор для обхода санкций
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах181
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой204
Автор фейка о погибших в Кемерове нашел новую работу74
Зачем Понаровская вернулась в Россию36
Скончался Геннадий Леонов15
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика Конфликты
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
05:37
Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной
Шоу-бизнес
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
01:14
«Бархатная», но не революция
Кавказ Статьи
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
Сколько зарабатывал Высоцкий
Шоу-бизнес Статьи
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:20
Чего Россия не покажет на параде
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение