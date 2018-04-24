Аксенов назначил и.о. министра транспорта Крыма 

Глава Крыма Сергей Аксенов возложил исполнение обязанностей министра транспорта республики на 48-летнего заместителя министра Григория Зубова. Указ об этом опубликован на портале правительства Крыма.
Другим своим указом глава Крыма уволил предыдущего, четвертого за последние четыре года министра транспорта региона — Игоря Захарова.
Напомним, отставку Захарова Аксенов объяснил отсутствием позитивных изменений в отрасли. Глава Крыма указал на непрекращающиеся пробки в Симферополе и Ялте, отсутствие остановок общественного транспорта, проблемы при проведении конкурсных процедур и непродуманное объединение «Крымтроллейбуса» и «Крымавтотранса».
Известно, что временно исполняющий обязанности министра транспорта Крыма Григорий Зубов работал в должности заместителя министра с октября 2017 года. До этого он был заместителем начальника Уральской государственной инспекции пробирного надзора, в РЖД, а также в коммерческих структурах.