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В Феодосии определяются с новым местом для стелы «Город воинской славы»
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В Феодосии определяются с новым местом для стелы «Город воинской славы» 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Стела "Феодосия — город воинской славы" может быть установлена возле здания Дома офицеров флота в центре города. Об этом журналистам сообщил глава местной администрации Сергей Фомич.
"На общественных слушаниях согласовали место возле кинотеатра «Крым». Но после этого было заключение «Воды Крыма», что там проходит коллектор, поэтому нельзя строить. Мы совместно с горсоветом занимаемся согласованием возможности установки стелы воинской славы возле Дома офицеров", — рассказал градоначальник.
Фомич отметил, что это не окончательное решение, и не исключил, что стела может быть установлена и в другом месте.
"Там (на предполагаемом месте установки возле Дома офицеров — ред.) есть сложности с землей, по этому месту еще не проходили общественные слушания. Теоретически, если будет такая возможность, будем рассматривать это место, либо искать в районе кинотеатра «Крым» или какое-то другое место", — добавил он.
При этом глава администрации исключает возможность того, что стела будет установлена до 9 мая этого года.
Почетное звание «Город воинской славы» Феодосии присвоено в 2015 году указом президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, удостоенных этого звания, устанавливаются стелы с изображением герба города и текстом соответствующего указа.
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