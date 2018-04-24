Крым вынесет проблему размытия берегов на федеральный уровень

СИМФЕРОПОЛЬ , 24 апр — РИА Новости Крым . Ежегодно береговая линия крымского побережья размывается минимум на метр. Депутаты Госсовета Республики решили вынести вопрос разрушения пляжных территорий на федеральный уровень. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк

По его мнению, проблема актуальна не только для Крымского полуострова, но и для других курортных регионов России

"Природа забирает в среднем до метра в год, в некоторых местах больше. Азово-Черноморское побережье съедается морем в год до 3-4 метров. Нужны берегоукрепительные сооружения. Например, в Николаевке море уже подбирается к объектам размещения. Справиться с этой проблемой ни один субъект Российской Федерации сам не сможет. Здесь необходима целевая программа на уровне страны", — выразил мнение Черняк, добавив, что данный вопрос активно обсуждался на прошедшей в апреле конференции Южно-Российской парламентской ассоциации в Ялте.