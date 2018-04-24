Послание и.о. премьера Армении к народу: «мы едины и сплочены»

КИШИНЕВ , 24 апр — Sputnik . Армянский народ полон решимости в построении прочной государственности и свободного общества. Об этом говорится в обращении и.о. премьер-министра Армении Карена Карапетяна по случаю 103-й годовщины Геноцида армян в Османской империи, сообщает Sputnik Армения.

По его словам, произошедшее в Османской империи было тяжелейшей трагедией для всего армянского народа, однако армяне оказались сильнее своих палачей и нашли в себе силы возродиться, создать независимое государство.

"Сегодня мы переживаем очередной сложный этап нашей истории. Вчера я призвал политические силы деполитизировать этот день. Я благодарен за то, что мой призыв был услышан, и сегодня мы показываем миру, что несмотря на текущие трудности и нерешенные внутренние проблемы, мы едины и сплочены", — говорится в послании и.о. главы правительства.

По его словам, армяне сегодня подтверждают свою решимость в построении прочной государственности, свободного и цивилизованного общества и никто не может отвлечь его от этой цели.

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