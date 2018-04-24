Из-за непотушенной сигареты из магазина в Крыму эвакуировали 30 человек

СИМФЕРОПОЛЬ , 24 апр — РИА Новости Крым . В Симферополе спасатели ликвидировали загорание в магазине «ПУД». Из него были эвакуированы 30 человек — персонал и посетители. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

"Сотрудники магазина нарушили элементарные требования пожарной безопасности, что привело к задымлению помещений и срабатыванию пожарной сигнализации. При этом чувствовался запах гари. Источником задымления оказалась непотушенная сигарета в мусорном баке, оставленная сотрудниками магазина", — отметили в ведомстве, уточнив, что инцидент произошел вчера днем в торговом объекте на ул. Киевская.

На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы, которые вывели людей из магазина, а также провели разведку в помещениях. После проветривания работники «ПУДа» вернулся к работе.