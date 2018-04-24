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Из-за непотушенной сигареты из магазина в Крыму эвакуировали 30 человек
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Из-за непотушенной сигареты из магазина в Крыму эвакуировали 30 человек 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. В Симферополе спасатели ликвидировали загорание в магазине «ПУД». Из него были эвакуированы 30 человек — персонал и посетители. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
"Сотрудники магазина нарушили элементарные требования пожарной безопасности, что привело к задымлению помещений и срабатыванию пожарной сигнализации. При этом чувствовался запах гари. Источником задымления оказалась непотушенная сигарета в мусорном баке, оставленная сотрудниками магазина", — отметили в ведомстве, уточнив, что инцидент произошел вчера днем в торговом объекте на ул. Киевская.
На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы, которые вывели людей из магазина, а также провели разведку в помещениях. После проветривания работники «ПУДа» вернулся к работе.
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