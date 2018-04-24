Ещё
В Крыму обезвредили бомбу времён Великой Отечественной войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму обезвредили бомбу времён Великой Отечественной войны 

RT на русском 2 часа назад
Фото: sevastopolnews.info
В Ленинском районе Республики Крым обезвредили бомбу времён Великой Отечественной войны, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
«Взрывоопасный предмет был обнаружен местными жителями в земле на открытой территории вблизи села Бондаренково. Был идентифицирован как бетонобойная немецкая авиабомба весом 50 килограмм», — отмечается в сообщении.
Операцию по обезвреживанию проводили специалисты отделения пиротехнических работ специального морского отряда. Боеприпас был уничтожен на полигоне.
В 2017 году Nation New сообщало, что на шоссе в Волгограде нашли авиабомбу времён войны.
RT на русском: последние новости
Как проходило идейное становление Красной армии Посол России вручил орден мэру коммуны во Франции На автоподходе к Крымскому мосту установили первые дорожные указатели
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ254
Совет Европы пригрозил наказать Россию221
«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»79
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву64
Греф анонсировал «грандиозные изменения»210
Видео
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение