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В Ялте состоялось совещание по вопросам развития предприятий ОПК Крыма
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В Ялте состоялось совещание по вопросам развития предприятий ОПК Крыма 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС-ДИФЕНС/. В Ялте состоялось совещание по вопросам развития предприятий ОПК Республики Крым и Севастополя под руководством заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олега Бочкарева и заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Олега Рязанцева. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга.
В рамках совещания обсуждались вопросы интеграции предприятий ОПК Республики Крым и Севастополя в российский оборонно-промышленный комплекс, реализации планов загрузки предприятий на ближайшие три года и проведения технического перевооружения и модернизации предприятий.
"Крымским и севастопольским предприятиям требуется обновление производственных мощностей. Для этого есть разные инструменты в госпрограмме «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Ждем от предприятий соответствующих предложений", — сказал Рязанцев.
Также участники совещания обсудили вопрос кадрового обеспечения организаций ОПК. Министр промышленной политики Республики Крым Андрей Васюта отметил, что ряд предприятий ОПК Крыма успешно прошел путь интеграции.
"Благодаря содействию коллег с материковой части России, предприятия смогли улучшить материально-техническое состояние производственных фондов и увеличить портфель заказов. Хочу отметить важную роль мер господдержки, оказываемой предприятиям Республики как на государственном, так и на республиканском уровне. Уверен, что это один из действенных инструментов, направленных на развитие промышленных предприятий, освоение новых технологий, расширение производства и выпуск современной конкурентоспособной продукции", — подчеркнул он.
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