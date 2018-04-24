Иностранные журналисты собрались в Крыму, чтобы развеивать мифы Запада

В Ялте проходит IV форум «Журналисты мусульманских стран за партнерство цивилизаций». Его участники получают возможность своими силами собрать и передать объективную информацию о ситуации в Крыму . «Эта конференция очень важна. Она продолжает нашу активную международную работу Республики Крым после ЯМЭФ, то есть Крым становится еще и точкой борьбы за мир. Это очень важно», — сказал журналистам вице-премьер Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов

По его словам, иностранные журналисты должны приезжать на полуостров и лично смотреть, что происходит в республике.

"Мы рассчитываем, что вы донесете правду, объективную картину о том, что происходит в российском Крыму, как гармонично и спокойно здесь живут люди, что здесь нет никаких танков, военных, которые оккупировали народ Крыма, который сам определил свою судьбу в ходе референдума 2014 года", — сказал Мурадов в ходе форума.

Руслан Бальбек. Западные СМИ создают различные мифы о нарушениях прав крымчан, в том числе крымских татар, заявил на форуме депутат Госдумы

"Активно используется для дискредитации статуса Крыма именно национальный фактор. И в данном случае крымские татары стали заложниками пропаганды Запада по созданию информационных атак на Россию ", — сказал Бальбек.

Увидеть своими глазами

Сотрудник газеты из Индонезии Фаузан аль-Рашид уверен, что его коллеги, прежде чем писать о ситуации в Крыму, должны посетить регион и пообщаться с его жителями.

"Журналисты должны быть более открыты к этой теме. Многие издания должны отправить своих журналистов сюда, чтобы они могли увидеть реальную картину: есть ли тут войска на улице, есть ли угнетения, нарушения прав человека. Надо много говорить не с правительством, потому что правительство будет всегда защищать свою точку зрения, а с людьми", — считает индонезийский журналист.

Похожие мысли высказал журналист из Бангладеш Мизанур Рахман Кхан. «Главная роль независимых изданий — они должны приехать и опросить местных жителей. Если большинство из них проголосовали за воссоединение с Россией, пресса должна сказать об этом, уважать этот выбор», — считает Рахман Кхан.

Фаузан аль-Рашид рассказал, что уже был в Крыму в 2015 году. По его словам, тогда западные СМИ писали, что в Крыму небезопасно, но он лично убедился, что эта информация не соответствует действительности.

Вместе с тем он признает, что у жителей Индонезии нет большого интереса к проблемам Крыма и местные СМИ в основном пишут, что это аннексированная Россией территория. «Такая точка зрения распространена на Западе, и наши СМИ берут эту информацию. В основном люди не особо интересуются этой темой, они понимают, что это все политизировано, и в это не влезают », — говорит он.

Журналист считает, что санкции в отношении Крыма несправедливы, а воссоединение с Россией произошло по желанию самих крымчан. «Насколько можно судить, референдум прошел очень прозрачно, не было никаких вмешательств, хотя на Западе говорят иначе», — считает Фаузан аль-Рашид.

Репортаж о жизни простых крымчан

Тележурналист из Албании Тими Самирджиу рассказал, что приехал в Крым не только для участия в форуме, но и для того, чтобы сделать репортаж о жизни крымчан.

"Я предложил сделать статью о Крыме, о жизни простых крымчан, а не о политике, — рассказал он. — Я уже побывал в Ливадии , пообщался с людьми, спрашивал их, как изменилась жизнь за четыре года… Все они счастливы и довольны переменами в своей жизни. Первое впечатление — люди гораздо более счастливы, чем до воссоединения Крыма с Россией, что у них все хорошо", — отметил албанский журналист.

Темой его репортажа станет как раз то, что крымчане стали жить гораздо лучше, чем в украинский период, говорит Тими Самирджиу.

"Пока не придумал название, оно должно выскочить в процессе работы над репортажем, в процессе монтажа", — рассказал тележурналист.

Как быть услышанными

Журналист из Сирии Анас аль-Курди полагает, что, несмотря на усилия независимой прессы, официальная точка зрения западных стран в отношении ситуации в Крыму все равно будет преобладать в их СМИ, поэтому необходимо искать альтернативные способы донесения правдивой информации.

"Конечно, журналисты должны приехать на место и узнать о ситуации… Но у западных стран своя политика по поводу Крыма, и они не позволят обществу узнать факты о регионе, — уверен сириец. — Поэтому нужно создавать какие-то структуры вроде RT, которые работают на английском и других европейских языках, через них активно показывать крымскую реальность".

По его мнению, политические силы на Западе имеют большое влияние на СМИ, поэтому Крыму стоит найти «креативные инструменты», как показать реальное положение дел.

"Например, в Сирии мы начали делать ролики для YouTube-канала, в которых рассказываем о жизни Сирии во время войны. При этом фокусируемся не на войне, а на простой жизни людей: на том, как люди работают, как ведут бизнес, как учатся. Эти ролики мы переводим на разные языки, чтобы любой желающий мог с ними ознакомиться", — рассказал журналист.

Обозреватель интернет-издания из Узбекистана Юрий Черногаев уверен, что сегодня точку зрения России о Крыме практически не слышат, «а значит, и не понимают». При этом Крым после воссоединения с Россией «стал если не горячей точкой, то точкой, где сошлись интересы очень многих важных игроков» мировой политики.

Черногаев добавил, что проблему информационной блокады необходимо решать. Этому будет помогать проведение и таких форумов, как «Журналисты мусульманских стран за партнерство цивилизаций».

"Подобное мероприятие важно в том плане, чтобы они [западные политики] хотя бы начали понимать, что здесь происходит… Наших оппонентов с Запада здесь нет, но здесь сидит много представителей Ближнего, Среднего Востока, которым мы должны помочь в их постоянных дискуссиях с представителями Запада, то есть мы здесь должны зарядить их новыми мыслями. Тот мозговой штурм, который здесь происходит, поможет им в их ежедневной работе", — отметил Черногаев.

Участники форума высказались также за расширение этой площадки. «Надо позволить на такой форум приехать и представителям западных СМИ, посмотреть, что действительно происходит в Крыму», — отметил журналист из Сирии.

О журналистском форуме