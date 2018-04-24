Узел Причерноморья: кому нужна фальсификация истории и как с ней бороться

Российское историческое общество (РИО) инициировало многолетний научный проект, в ходе которого в разных городах Черноморского побережья проводятся научно-практические конференции с участием сотен ученых. Большое внимание в работе уделяется объективному рассмотрению истории Причерноморья. Российские историки и археологи рассказали ТАСС о том, кто, как и зачем пытается фальсифицировать историю региона и как этому можно противостоять.

Самоидентичность и суверенитет

"Это совершенно не современная мода. Сколько человек существует, столько существует и стремление использовать исторические факты в своих интересах: национальных, личных и так далее. Это не новость, это нормально с точки зрения таких людей. С точки зрения других, это совершенно неестественно", — считает Владимир Кузнецов , доктор исторических наук, начальник археологической экспедиции «Фанагория», завотделом классической археологии Института археологии РАН . «Наша страна настолько велика, что разные части имеют свою историю: Дальний Восток и западная часть, Москва и Кавказ. История — одна из важнейших черт государства. Как только ее забывают, государство обречено на потерю суверенитета. К сожалению, многие люди, даже образованные, этого не понимают — встречался я с математиками и физиками, которые говорили: „Да зачем надо нам эту историю? Нам надо синхрофазотрон!“ А без истории люди теряют свою самоидентичность», — уверен Кузнецов.

"История Причерноморья — это вечная тема для России , — считает руководитель краснодарского отделения РИО, доктор исторических наук, профессор, завкафедрой истории России Валерий Касьянов. — Проблемы Причерноморья и территории Черного моря, где сходились интересы и Османской, и Российской, и Австро-Венгерской империй, а до этого Византийской империи, всегда были мировыми, и разговор о них сразу же выводит к международной проблематике. А события, связанные с распадом Советского Союза, сегодняшними отношениями с Украиной , — очень трепетная тема, и мы хотели бы, рассматривая ее, ориентироваться на добрососедство, восстановление дружбы, сотрудничества народов Причерноморья".

"Основной замысел наших конференций в том, чтобы показать, что Причерноморье — это единый цивилизационный и геополитический регион и что Россия в нем должна доминировать не потому, что мы империалисты, а потому, что так сложилось исторически и Россия — это единственная страна, которая для этого имеет все предпосылки: православную традицию, государственность, она всегда была спасительницей для христиан, для малороссов, молдаван, грузин, армян", — поясняет Андрей Баранов , доктор политических наук, доктор исторических наук, профессор кафедры политологии и политического управления Кубанского государственного университета.

Крыму действительно интерес всегда был повышенным, подтверждает врио директора Института научной информации по общественным наукам РАН доктор исторических наук Илья Зайцев . «Достаточно вспомнить интерес гитлеровцев к крымским готам, существование которых в средневековом Крыму было призвано обосновать „исконные“ права немцев на полуостров. В оккупационной прессе появлялись специальные статьи, посвященные готскому вопросу. Например, в газете „Голос Крыма“ от 5 марта 1942 года была напечатана статья „Готское государство в Крыму“. В ней утверждалось, что Крым со II века н.э. принадлежал предкам нынешних немцев — готам, которые, несмотря на различные исторические события, происходившие на полуострове, сохранили свою культуру, самостоятельность и даже имели здесь со II по ХV век свое государство. После войны нацисты планировали переименовать Крым в Готенланд (Готия), а Симферополь — в Готенбург (Город готов)», — говорит Зайцев.

Ученый полагает, что фальсификации чреваты прежде всего тем, что создают в головах искаженный образ прошлого. «Такая манипуляция сознанием очень опасна и, как правило, ведет к разобщению народов и культур».

Восстановить по крупицам

Основная проблема — в том, что историю Черноморья мало кто знает вообще. «Так получилось, что этап темных веков от распада Византии до прихода русских мало освещен. И на этой ниве стараются манипулировать, выдавать желаемое за действительное со всеми вытекающими. Во-первых, мало материала, во-вторых, после падения Византии территория была закрытой — сюда просто никого не пускали», — говорит Александр Черкасов , профессор, сотрудник Международного центра фундаментальных и прикладных исследований.

По этой причине происходят и манипуляции с историческими фактами, а то и их подмена. «Если речь идет непосредственно о территории Крыма, то понятно, что ситуация политизированная. Если говорить о территории Краснодарского края , то у нас есть противоречия с адыгами, которые обсуждают моменты по Великой Черкесии (к приходу русских на Кавказ адыги, они же — черкесы, занимали обширные территории в горах, предгорьях, степях и на побережье Черного и Каспийского морей — прим. ТАСС), по этому же поводу у них есть расхождения с абхазами».

Ученые историю Причерноморья сейчас восстанавливают по крупицам, говорит Черкасов: «Нас интересует период до XVIII века, когда сюда пришли русские. Мы копаем сейчас архивы, пытаемся что-то восстановить по материалам местных князей, их разговоров с русскими».

Очень много мифологии на грани откровенного бреда в литературе для туристов, говорит ученый. «Один из примеров: я был в Абхазии , в Афонской пещере. Экскурсовод рассказывала русской группе, как русские власти притесняли и зверски выселяли мухаджиров (мусульман, которые из-за своей религии переселяются в другую страну — прим. ТАСС). Уход мухаджиров действительно был, но в реальности носил скорее экономический характер, чем политический. По большому счету абхазы уходили, чтобы сохранить работорговлю — турки им разрешили, а в России в 1861 году отменили крепостное право. Поток был небольшой — около 15 тыс. человек, но сейчас численность раздувается».

Еще один миф, говорит ученый, — что тут были густонаселенные территории. «Тут и малярия была, и более того — чума. Недавно обнаружили в Грузии в архивах, что в 1801 году чума в Кабарде выбила 80% населения. На побережье аналогичная ситуация была, потери черкесов от чумы составляли где-то 30%». Экскурсоводы и те, кто обеспечивает программы литературой, преследуют тут свои цели, подчеркивает Черкасов. Им нужно зарабатывать деньги, поэтому в ход идут явные «утки». А остальные по незнанию начинают этим спекулировать.

Пытаются поссорить

По мнению ученых, за попытками искажения истории Причерноморья, умаления роли России стоит желание рассорить народы региона. «Применительно к современности это имеет очень четкий выход. После распада СССР Причерноморский регион начал фрагментироваться, и это была целенаправленная линия НАТО США — создать здесь очень слабые враждующие государства и потом вмешаться под предлогом борьбы за безопасность, преодоления дестабилизации», — считает Андрей Баранов.

Он констатирует, что в 1990-е годы Россия никак не противостояла попыткам исказить историю, а зачастую даже подыгрывала Западу. «Но в двухтысячных мы начали вести свою собственную геополитику и историческую политику, насыщать это пространство своими смыслами. Речь идет о содержании учебников, передач в СМИ, финансировании музейных и других исследований», — добавляет он.

В 2008 году отражением этой политики стала открытая поддержка Абхазии и Южной Осетии , что обеспечило безопасность России в восточном сегменте Причерноморья. Затем в 2014 году состоялось воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, что, по мнению Баранова, «позволило России овладеть ключом, ведь центральная позиция в причерноморском бассейне — это Крым: не просто геополитическая территория, а место сакральных смыслов нашего государства и нашей цивилизации».

Ряд ученых полагают, что именно в Крыму был крещен святой равноапостольный князь Владимир, распространивший христианство на Руси. «Впоследствии правовые нормы, начиная с Русской Правды, основные политические трактаты, например „Слово о законе и благодати“ митрополита Иллариона (XI век), — это все к нам приходило из Византии или балканских стран именно через Крым», — добавляет Баранов.

Фальсификация как инструмент

Искажение истории и формирование вокруг такой неправды общественного сознания, как говорят ученые, являются геополитическим инструментом антироссийской политики. «Применительно к современности важно показать, что есть фальсификации украинские, они сводятся к тому, чтобы нафантазировать свою отдельную историю чуть ли не от каменного века, но по сути весь проект украинской истории — это антироссийская заказная вещь, которая формировалась в генштабах Германии и Австро-Венгрии в конце XIX — начале XX века», — поясняет Баранов.

Украинская историография, подчеркивает ученый, во многом заимствована из Польши . «Начало украинской историографии — это польская антирусская публицистика, а украинские националисты просто заменяли слова — там, где у поляков стояла Польша, они писали Украина», — говорит Баранов.

Болгарии, Примерно так же действуют и в других причерноморских странах. «Грузинская историография, к примеру, фантазирует, что Грузия — это часть запада, что она всегда ориентировалась не на Россию, а на Западную Европу. Нечто подобное происходит в Румынии Греции , где даже не упоминается, что Россия их освободила от османского рабства, все это выглядит сейчас, что якобы они сами себя освободили либо их освободил Запад», — говорит Баранов.

Людмила Гарас, доцент кафедры «Исторические, философские и социальные науки» Севастопольского госуниверситета, считает, что особое значение проблема приобрела после воссоединения Крыма с Россией: «Сегодня наблюдается массированная пропаганда, формирование негативного отношения к Российской Федерации, конструирование этнической неприязни, разыгрывание этнорелигиозной карты и многое другое».

С коллегами согласен доктор исторических наук Аскольд Иванчик , руководитель отдела сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории РАН. «Фальсификация или искажение истории для политических целей — явление довольно распространенное. Часто оно связано с национализмом: разные народы, особенно в стадии формирования национальной идентичности или в ситуации кризиса, когда их представители чувствуют себя ущемленными, склонны создавать „национальные“ версии истории.

Они ищут „престижных“ предков, чтобы удлинить национальную историю, или пытаются с помощью исторических аргументов доказать право на спорные территории. Таких примеров много и на Кавказе, и на Балканах».

Противостоять неправде

На тематических конференциях, в частности на керченской научно-практической конференции «Причерноморье в истории и современном развитии Российского государства: опыт интеграции», ученые говорили не только о самой проблеме фальсификации, но и о фактах истории, опровергающих искажения. История Крыма особенно важна в этом контексте.

В докладе магистрантки Гуманитарно-педагогического института Севастопольского госуниверситета Регины Мартыненко были рассмотрены возможности использования истории Крыма для предотвращения межэтнических и религиозных конфликтов на полуострове.

"Методы дезинформации, посредством которых носители разных культур стравливаются друг с другом, стары как мир, но своей эффективности не теряют. Например, зачастую умалчивается внутренняя неоднородность религий; опускается, что в процессе развития и православие, и ислам, и иудаизм разделялись на различные течения. В результате имеющаяся информация порождает у людей жесткие стереотипы относительно других этносов, других культур, других религий, которые применяются ко всем без исключения их носителям", — сказала Мартыненко на конференции.

В то же время история полуострова свидетельствует о том, что здесь веками мирно сосуществовали разные народы и носители разных религий. Так, крымско-татарский историк Феоктист Харатхай в исследовании «Христианство в Крыму» описывает изменения в культуре, повседневной жизни, социуме крымских христиан за время нахождения их в Крымском ханстве (1441–1783).

"Татарскими стали в XVIII веке хозяйственный быт, пища, строительная техника христиан Крыма. Административные документы писались на татарском языке греческим алфавитом; сам греческий язык претерпел настолько существенные изменения, что современный афинянин не поймет этого языка. Христианин первых крымско-ханских времен с омерзением смотрел на магометанство и соглашался скорее умереть, чем принимать его, но в XVIII веке он сам без насилия принимал магометанство и его обстановку", — цитирует Мартыненко выдержки из работы историка.

Ученые задают вектор

По мнению историков и политологов, фальсификациям истории Причерноморья необходимо противостоять, и у научного сообщества в этом главенствующая роль.

Историк Касьянов считает, что ученые России должны встречаться с иностранными коллегами, придерживающимися других взглядов, обсуждать проблемы. Более того, Касьянов утверждает, что, к примеру, на Украине далеко не все историки пересмотрели свои взгляды в угоду политической конъюнктуре. Так, ученые России поддерживают связи с коллегами из харьковской, запорожской, винницкой исторических школ и даже с коллегами на Западной Украине. «Если кто-то думает, что на Украине все в один голос ругают Россию, он заблуждается», — резюмирует Касьянов.

Ученые говорят и о том, что в России необходимо возобновить работу органа по противодействию историческим фальсификациям. «У нас была комиссия по противодействию фальсификациям истории, но ее закрыли, однако, может быть, под другим названием, но подобный орган должен быть, он есть во многих странах Восточной Европы, где это делается с антироссийскими целями (Польша, Венгрия , Украина), а мы должны делать со своими целями», — говорит историк Баранов.

Влиять на общество

Важным, по словам историков и политологов, является прикладное значение научных конференций, подобных керченской.

Андрей Баранов считает, что по результатам конференций необходимо издавать учебники, финансировать музейные программы, издавать компьютерные пакеты по истории, создавать сайты, игровые формы в интернете, которые позволяли бы формировать историческое сознание у молодежи. Речь идет и о создании художественного и документального кино, мультфильмов для детей исторической тематики.

"Второй момент — соцопросы. Мы плохо представляем, что происходит в массовом мнении, а когда мы узнаем болевые точки, узнаем, на какие группы населения надо адресно влиять, чтобы изменить мнение о российской истории, тогда мы поймем, на что тратить деньги, а на что, может быть, и не надо", — считает Баранов, добавляя, что речь идет о государственном финансировании исторических программ и исследований.