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Австрия легитимизирует аннексию Крыма?
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Австрия легитимизирует аннексию Крыма? 

ИноСМИ 50 минут назад
Фото: ИноСМИ
Пока министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль (Karin Kneissl) в пятницу общалась со своим российским коллегой Лавровым на тему сирийского конфликта, Россию посетил еще один благожелательно настроенный австрийский политик — представитель Австрийской партии свободы и вице-мэр Линца Детлеф Виммер (Detlef Wimmer), пишет «Фольксблатт» (Volksblatt).
Вместе с главой правительства Крымского полуострова Сергеем Аксеновым и министром экономики Сирии Самером Халилом (Samer Khalil) Виммер открыл Ялтинский международный экономический форум.
По словам Аксенова, это мероприятие с гостями из 60 стран должно «развенчать миф об изоляции России и Крыма». Тот факт, что австриец вместе с Аксеновым и сирийским министром удостоился чести открыть форум, говорит, что развенчание этого мифа действительно не за горами.
Однако отмечается, что с Запада на конференцию приехали только политики-аутсайдеры, пишет в «Фольксблатт» Манфред Маурер (Manfred Maurer). Среди них, например, член немецкой «Альтернативы для Германии» Маркус Фронмайер (Markus Frohnmaier) и представитель чешских коммунистов в Европарламенте Яромир Количек (Jaromir Kohlicek).
Виммер совершил поездку в Крым частным образом. Федеральная канцелярия отказалась комментировать его действия.
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