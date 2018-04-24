ЯМЭФ посетило рекордное количество иностранных гостей 

Из 71 страныПо словам сопредседателя оргкомитета ЯМЭФ Андрея Назарова, форум действительно стал международной площадкой, он представляет повышенный интерес не только для россиян, но и для всего мира. В этом году участие в нем приняли гости из Польши, США, Австралии, Канады, Франции, Швеции, Швейцарии, Ирландии, Норвегии, Чехии, Австрии, Германии и Ирландии. Приятной неожиданностью стал визит представителей Великобритании и Украины. Наиболее многочисленная и солидная делегация традиционно прибыла на полуостров из Германии и Австрии. Были и те, кто приехал впервые: из Бельгии, Исландии, Мексики, Иордании и более чем 20 стран Африканского союза: Мали, Нигера, Лесото, Марокко, Конго, Сенегала, ЮАР, Бенина, Чада. — После того как Ялтинский форум посетили представители около 50 стран, МИД России ориентировал нас на то, чтобы привлекать малые страны, — рассказал зампредседателя Совмина республики, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. — Это связано с тем, что на Генеральной ассамблее ООН принимаются резолюции антироссийского и антикрымского содержания из-за того, что малые страны занимают нейтральную позицию. Они воздерживаются, а консолидированную позицию высказывает группа западных государств и их сателлитов. И хотя их голоса не составляют половины, антироссийские резолюции проходят. Мы хотим показать Крым малым странам, продемонстрировать им объективную картину жизни в республике. Рассчитываем, что это будет работать на то, чтобы на Генеральной ассамблее ООН опротестовывались резолюции антироссийской направленности. Фрукты в обмен на оборудованиеОдна из представительных делегаций прибыла на ЯМЭФ из Сирийской Арабской Республики. В состав делегации вошли 11 человек из правительства Сирии и 70 представителей бизнес-сообщества, сотрудники посольства САР в РФ во главе с послом Риядом Хаддадом. Они приняли участие в первой Ялтинской конференции, посвященной экономическому возрождению Сирии и обсудили перспективные направления сирийско-российских отношений. — Сирия заинтересована в поставке своей сельскохозяйственной продукции в Крым, — заявил министр экономики и внешней торговли Самер аль-Халиль. — Кроме того, рассмотрели возможность создания морского пути из Крыма в сирийский порт Тартус, это важно для развития торговли. Проект поможет развивать сотрудничество с Россией в области морского транспорта. У Крыма, который, как отметил Георгий Мурадов, географически самая близкая к Сирии территория, есть свой интерес к подобным контактам. — Процесс восстановления Сирии обсуждается на федеральном уровне, главную позицию обозначает президент РФ и Министерство иностранных дел, и крымские компании готовы участвовать в этом, — сообщил глава РК Сергей Аксенов. — В частности, рассматривается возможность загрузки портовых мощностей, а также поставка продовольствия и строительных материалов из Крыма в Сирию. — В Сирии планируется восстанавливать железные дороги, возрождать нефтегазовую отрасль, а это, в первую очередь, сварочные работы, так что наше оборудование будет востребовано, — считает заместитель председателя совета директоров крупной крымской компании Георгий Агаджанян. Делегация из Германии приехала на форум с конкретными проектами, в частности, создания в Ялте экоцентра. Представители крупной компании, владеющей заводами, выпускающими экологически чистые строительные материалы, собираются осмотреть в Крыму потенциальные земельные участки для реализации проекта. — На базе экоцентра планируется разработать концепцию продвижения экологического строительства с участием крымских властей и общества, — рассказал глава фракции Левой партии в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер. — Мы не хотим навязывать свое видение, напротив, нам необходим совместный план, который станет актуальным для Крыма и России. Аналогичные центры будут параллельно строиться в Австрии, Германии и, возможно, в Турции. С идеей реализации в Крыму интересных проектов в строительной сфере прибыл на ЯМЭФ и гость из Сербии Любиша Джукич. — Я проектировщик, главный инженер строительства вдоль трассы «Таврида» многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ), — рассказал он «РГ». — У Крыма своя специфика, здесь мало стандартизованных площадок для ретейла, поэтому МФЗ мы проектировали не как в Европе, где крупный ретейл стараются не допускать в объекты дорожного сервиса, а напротив, приспособили для сетевиков. Это связано с тем, что во многих городах Крыма пока нет крупных торговых центров в европейском понимании, и МФЗ их заменят. Кроме того, сербы планируют предложить крымскому ретейлу современные технологии строительства быстровозводимых зданий торговых центров. На их возведение нужно всего 1,5 года, тогда как с использованием классических технологий этот процесс занимает около 2,5 года. Ретейлу такие проекты позволят развернуть торговлю на год-полтора раньше. Кроме того, сербская компания рассчитывает заинтересовать крымчан современными технологиями строительства частных домов. — Наша компания работает в ЕС и пока не может действовать в Крыму под своим брендом, но у нас здесь есть партнер, с которым мы готовы выполнять любые проекты, — добавил Джукич. Представители Греции говорили о перспективности строительства в Керчи контейнерного хаба, который позволит разгрузить порт Новороссийска и будет способствовать развитию логистической инфраструктуры полуострова. По словам вице-председателя Греко-русского альянса Илиаса Метоикидиса, сегодня порт Новороссийска перегружен, а объем экспортно-импортных операций по перевалке грузов через него постоянно растет. Создав контейнерный хаб в Керчи, можно разгрузить автомобильный и железнодорожный транспорт, обеспечить работой речной флот России и увеличить импорт и экспорт продукции в Крым посредством контейнерных перевозок. Перешли к делуКрым, в свою очередь, представил зарубежным гостям свой потенциал в аграрном и туристическом секторе, в частности, агропромышленный парк «Вересаево», а также концепцию преобразования Коктебеля. — На территории республики созданы условия для занятия плодоводством и виноградарством, — отметил вице-премьер правительства Крыма Юрий Гоцанюк. — Учитывая это, мы подписали соглашение о строительстве самого большого в Южном федеральном округе хранилища овощей и фруктов. Оптово-розничный центр в селе Александровка Красногвардейского района сможет принимать до 30 тысяч тонн овощей и фруктов, которые в зимне-весенний будут развозить по всем регионам России. Строительство центра начнется уже в этом году. Минэкономики Крыма представило проекты индустриальных парков «Феодосия» и «Бахчисарай». — К нам обращаются китайские инвесторы, работающие в сфере блокчейн-технологий, в распоряжении которых находятся значительные средства, — рассказал Мурадов. — На базе крымского индустриального парка они хотят реализовать пилотный проект сборки высокотехнологичного электронного оборудования для блокчейн-технологий, используя льготные условия крымской СЭЗ. Кстати, несмотря на санкции, уже сейчас среди резидентов СЭЗ насчитывается около трех десятков компаний, учредители которых — иностранные инвесторы с Украины, из Греции, Германии, Британии, Швейцарии и с Виргинских островов. По итогам нынешнего ЯМЭФ подписано 70 соглашений на 162 миллиарда рублей. Как сообщил Сергей Аксенов, предприниматели без участия органов власти подписали соглашения на 42 миллиарда рублей, а более 58 миллиардов — это договоры органов власти с частными компаниями о реализации совместных проектов. В их числе — создание торгово-ярмарочного комплекса «Базар», торгово-выставочного комплекса, развитие современного высокоэффективного сельскохозяйственного производства на базе бывшего военного совхоза «Гурзуфский», строительство молочного козоводческого комплекса на восемь тысяч голов и организация переработки молока, возведение завода по производству стеклотары, логистического комплекса, отеля в аэропорту Симферополя и другие. КомментарийДмитрий Козак, заместитель председателя правительства РФ:— Мы благодарны гостям форума за интерес, который они проявляют к России и Крыму. ЯМЭФ стал авторитетной и эффективной площадкой для содержательного обсуждения ключевых вопросов мировой и российской экономики. Он очень важен сегодня, когда стремительно меняются условия экономической деятельности, изобретаются все новые внешние препятствия и нужна солидарность бизнеса и власти для преодоления барьеров и создания благоприятной среды. Естественно, что особое место на форуме занимали вопросы развития крымского региона, повышения инвестиционной активности, которые являются значимыми и приоритетными и в государственной политике России.