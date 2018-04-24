Главная «скрепа» Крыма дала трещину

«256 опора опять в лесах, каркасы вяжут, бетон подают. Пишут о том, что треснула. Все это неспроста» — сообщил пользователь Крымец в «Твиттере».

Над 256 пролет крымского моста выглядит так. И палатки голубые над швами, как барьеры для конкура pic.twitter.com/bPZBmm8cdV

— Крымец (@Krymiets) 22 апреля 2018 г.

Кроме того, по данным местных СМИ, 256-я опора моста из 595-ти, находящаяся практически по средине пролива, треснула сразу в двух местах. Рабочие снова собрали каркас вокруг опоры, чтобы помешать ее дальнейшему разрушению и реставрировать. Треснувшая опора удалена от берега на 8 километров.