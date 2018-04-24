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Главная «скрепа» Крыма дала трещину
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Главная «скрепа» Крыма дала трещину 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Мост, соединяющий аннексированный Российской Федерацией полуостров Крым с материковой частью странны-агрессора дал трещину, так и не дождавшись своего открытия.
«256 опора опять в лесах, каркасы вяжут, бетон подают. Пишут о том, что треснула. Все это неспроста» — сообщил пользователь Крымец в «Твиттере».
Над 256 пролет крымского моста выглядит так. И палатки голубые над швами, как барьеры для конкура pic.twitter.com/bPZBmm8cdV
— Крымец (@Krymiets) 22 апреля 2018 г.
Кроме того, по данным местных СМИ, 256-я опора моста из 595-ти, находящаяся практически по средине пролива, треснула сразу в двух местах. Рабочие снова собрали каркас вокруг опоры, чтобы помешать ее дальнейшему разрушению и реставрировать. Треснувшая опора удалена от берега на 8 километров.
«Этот мост надо разобрать и забыть, как страшный сон», — заявил старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, кандидат геолого-минералогических наук, горный инженер-гидрогеолог, член партии РОДП «Яблоко» Юрий Медовар.
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