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В аэропорту «Симферополь» пассажирам предлагают вернуть долги
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В аэропорту «Симферополь» пассажирам предлагают вернуть долги 

РИА Новости Крым 51 минуту назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. В среду, 25 апреля, в новом терминале аэропорта «Симферополь» проходит однодневная акция «Узнай о своих долгах», в ходе которой пассажиры и встречающие могут узнать о своих задолженностях и оплатить их с помощью специального сервиса. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта крымской столицы.
"Судебными приставами Республики Крым в аэропорту организован мобильный консультационный пункт, где каждый желающий может получить сведения о наличии либо отсутствии в отношении него исполнительных производств, а также научиться пользоваться «Банком данных исполнительных производств», — говорится в пресс-релизе.
Для симферопольского аэропорта акция, которая проводится Федеральной службой судебных приставов, стала ежегодной. В организованном мобильном пункте крымчане и гости полуострова смогут не только узнать о имеющихся задолженностях, но и оплатить их.
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