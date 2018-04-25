В аэропорту «Симферополь» пассажирам предлагают вернуть долги

СИМФЕРОПОЛЬ , 25 апр — РИА Новости Крым . В среду, 25 апреля, в новом терминале аэропорта «Симферополь» проходит однодневная акция «Узнай о своих долгах», в ходе которой пассажиры и встречающие могут узнать о своих задолженностях и оплатить их с помощью специального сервиса. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта крымской столицы.

"Судебными приставами Республики Крым в аэропорту организован мобильный консультационный пункт, где каждый желающий может получить сведения о наличии либо отсутствии в отношении него исполнительных производств, а также научиться пользоваться «Банком данных исполнительных производств», — говорится в пресс-релизе.

Для симферопольского аэропорта акция, которая проводится Федеральной службой судебных приставов, стала ежегодной. В организованном мобильном пункте крымчане и гости полуострова смогут не только узнать о имеющихся задолженностях, но и оплатить их.