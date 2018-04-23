Летом некоторые автобусные кассы в Симферополе будут работать круглосуточно

СИМФЕРОПОЛЬ , 23 апр — РИА Новости Крым . В курортный сезон автобусные кассы на автовокзале «Симферополь» и автостанции «Курортная» в крымской столице будут работать круглосуточно. Об этом сообщил директору ГУП РК «Крымавтотранс» Игорь Коробчук.

Кроме того, добавил он, круглосуточная билетная касса будет размещена в аэропорту «Симферополь».

Коробчук также рассказал, что в ближайшее время будет внедряться новое программное обеспечение. Уже в предстоящий курортный сезон начнет работать мобильное приложение по покупке проездных документов онлайн.

Директор предприятия поручил своим подчиненным провести мониторинг работы всех симферопольских автостанций и определить реальный пассажиропоток.