Цеков рассказал о возможных вариантах реконструкции площади Ленина

"Я «за» реконструкцию площади, на которой находится памятник Ленину, за то, чтобы на этой площади появились символы Республики, которым мы могли бы во время больших торжеств прийти возложить венки и цветы. Мы на этой площади должны проводить важнейшие мероприятия. Что касается памятника Ленину — он может вписаться в реконструкцию при проведении конкурса, а может быть перенесен на какую-то территорию недалеко от его нынешнего положения", — предположил сенатор.

Цеков также выступает за переименование одной из центральных улиц крымской столицы — Карла Маркса , которая до 1917 года называлась Екатерининской (в честь российской императрицы Екатерины II Великой).

"Я сторонник того, чтобы дореволюционное название улице Екатерининской вернуть. Потому что при всем уважении к Карлу Марксу, который по сути своей был русофобом (это тоже надо понимать, он очень много плохого писал о России , будучи выдающимся экономистом и политиком). Но Екатерина все-таки сделала для Крыма несоизмеримо больше", — заявил он.

При этом Цеков исключил проблемы с документами у жителей этой улицы. «Документы будут меняться по мере их сменяемости. Меняя паспорт, надо будет только прописку поставить — поменять на улицу Екатерининскую. А до этого будет (указана в паспорте — ред.) улица Карла Маркса, и, может быть, человек будет жить с этим паспортом еще двадцать лет», — сказал он.

Памятник Ленину, установленный на центральной площади Симферополя, был создан по проекту уроженца Коктебеля, скульптора Василия Стамова. Общая высота монумента — более 10 метров, фигура самого вождя — 5,5 метров. Монумент установили на центральной площади крымской столицы осенью 1967 года.

С начала 90-х годов переноса памятника добивались крымские монархисты. Свою позицию они объясняли тем, что Крыму давно пора избавиться от клейма «коммунистического заповедника», а площадь реконструировать, установить на ее территории находившийся там ранее фонтан и вообще переименовать на старый манер в Фонтанную.