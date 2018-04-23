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День открытых дверей для предпринимателей пройдет в Керчи
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День открытых дверей для предпринимателей пройдет в Керчи 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Для представителей малого и среднего бизнеса в Керчи 26 апреля пройдет день открытых дверей. В МФЦ для предпринимателей будут организованы бесплатные правовые консультации, а также сотрудники Роспотребнадзора ответят на все интересующие бизнесменов вопросы, сообщил НСН глава администрации Керчи Сергей Бороздин.
Ранее Бороздин провел встречу с директором Фонда поддержки предпринимательства Крыма Дмитрием Зеленским. По итогам переговоров было подписано Соглашение о сотрудничестве между Администрацией города и Фондом поддержки предпринимательства Крыма.
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