Госслужащие в Керчи пройдут переподготовку 

Обучающие программы для муниципальных и госслужащих глава администрации города Керчи Сергей Бороздин обсудил с модератором секции «Развитие имиджа Республики Крым» IV Ялтинского международного экономического форума Андреем Крыловым. В ходе переговоров обсуждались также разработка и формирование системы кадровой политики в сфере госслужбы и возможность обучения по программам РАНХиГС.
Ранее в эфире НСН Сергей Бороздин заявил, что во время Ялтинского международного экономического форума крымские власти намерены обсудить перспективы строительства новой железнодорожной ветки с представителями российского правительства и экспертами. Форум прошел с 19 по 21 апреля. Это ежегодное международное мероприятие в экономической сфере.