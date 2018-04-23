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Госслужащие в Керчи пройдут переподготовку
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Госслужащие в Керчи пройдут переподготовку 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Обучающие программы для муниципальных и госслужащих глава администрации города Керчи Сергей Бороздин обсудил с модератором секции «Развитие имиджа Республики Крым» IV Ялтинского международного экономического форума Андреем Крыловым. В ходе переговоров обсуждались также разработка и формирование системы кадровой политики в сфере госслужбы и возможность обучения по программам РАНХиГС.
Ранее в эфире НСН Сергей Бороздин заявил, что во время Ялтинского международного экономического форума крымские власти намерены обсудить перспективы строительства новой железнодорожной ветки с представителями российского правительства и экспертами. Форум прошел с 19 по 21 апреля. Это ежегодное международное мероприятие в экономической сфере.
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