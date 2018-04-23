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В ГД заявили о необходимости запуска аэропорта «Бельбек» для перевозки пассажиров
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В ГД заявили о необходимости запуска аэропорта «Бельбек» для перевозки пассажиров 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. В курортный сезон авиабилеты в Крым значительно дороже, чем перелет в Краснодар, Сочи и даже Анталию. Урегулировать цены на билеты может увеличение количества аэропортов, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. В эфире радиостанции «Спутник в Крыму» он заявил, что использование аэропорта «Бельбек» для перевозки пассажиров могло бы изменить ценовую политику перелетов.
"В Севастополе есть аэропорт «Бельбек». Он военный, но в свое время использовался по двойному назначению. Там строится современная взлетно-посадочная полоса. Сделать там терминал — это не такие большие деньги. Но таким образом мы создаем конкуренцию, привлекаем новых авиаперевозчиков, создаем удобство для севастопольцев и гарантируем безопасность пассажирам", — рассказал об инициативе Белик.
Депутат считает, что повышение авиакомпаниями цен на перелеты в Крым в разгар курортного сезона делает систему государственного субсидирования не дееспособной. Более того, в госпрограмме участвует всего несколько перевозчиков. Политик уверен, что субсидировать перелеты нужно как можно более активно до тех пор, пока не будут налажены железнодорожные перевозки.
Ранее Дмитрий Белик направил обращение вице-премьеру России Дмитрию Козаку и руководителю ФАС Игорю Артемьеву с просьбой обратить внимание на дорогие авиабилеты в Крым и принять меры для решения этой проблемы.
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