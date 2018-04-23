Число укушенных клещами жителей Ставрополья за неделю удвоилось

На Ставрополье число жителей, обратившихся к медикам в связи с присасыванием клещей, с начала года достигло 394 человек, причем эта цифра удвоилась за неделю.

«На 23 апреля в медицинские организации Ставропольского края по поводу присасывания клещей обратились 394 человека, из них детей — 159, что незначительно выше среднего многолетнего уровня на данный период времени», — говорится в сообщении на сайте краевого управления Роспотребнадзора

При этом неделей ранее, 16 апреля, число обратившихся к врачам составляло 192 человека, в том числе 73 ребенка.

По данным ведомства, случаи обращения зарегистрированы на 29 территориях, при этом случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) не зарегистрированы.

Для профилактики заражения жителей клещевыми инфекциями в крае проводятся обработки природных территорий. На сегодняшний день против этих насекомых обработано 410,5 гектара, включая пастбища и зоны отдыха.

В преддверии майских праздников, когда жители чаще выходят на природу, управление Роспотребнадзора просит соблюдать меры индивидуальной защиты от клещей, чтобы предоттвратить заражение такими опасными заболеваниями, как Крымская геморрагическая лихорадка и клещевой боррелиоз.