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Число укушенных клещами жителей Ставрополья за неделю удвоилось
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Число укушенных клещами жителей Ставрополья за неделю удвоилось 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
На Ставрополье число жителей, обратившихся к медикам в связи с присасыванием клещей, с начала года достигло 394 человек, причем эта цифра удвоилась за неделю.
«На 23 апреля в медицинские организации Ставропольского края по поводу присасывания клещей обратились 394 человека, из них детей — 159, что незначительно выше среднего многолетнего уровня на данный период времени», — говорится в сообщении на сайте краевого управления Роспотребнадзора.
При этом неделей ранее, 16 апреля, число обратившихся к врачам составляло 192 человека, в том числе 73 ребенка.
По данным ведомства, случаи обращения зарегистрированы на 29 территориях, при этом случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) не зарегистрированы.
Для профилактики заражения жителей клещевыми инфекциями в крае проводятся обработки природных территорий. На сегодняшний день против этих насекомых обработано 410,5 гектара, включая пастбища и зоны отдыха.
В преддверии майских праздников, когда жители чаще выходят на природу, управление Роспотребнадзора просит соблюдать меры индивидуальной защиты от клещей, чтобы предоттвратить заражение такими опасными заболеваниями, как Крымская геморрагическая лихорадка и клещевой боррелиоз.
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