Почему Хрущёв не стал реабилитировать крымских татар

В 1944-1945 гг. ряд народов СССР подвергся выселению из мест постоянного проживания за вменённое им сталинским режимом в коллективную вину массовое сотрудничество с немецко-фашистскими оккупантами. Тотальная депортация была проведена в отношении чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев и калмыков на Северном Кавказе, а также крымских татар. Имена этих народов стирались с карт и из исторических книг.

«Забыли» реабилитировать

В 1957 году Н. С. Хрущёв реабилитировал большинство названных народов, позволил им вернуться в прежние места проживания, восстановил их автономные республики и области (при этом выселению подверглись десятки тысяч семей, которые были ранее поселены советской властью на место депортированных). Однако на крымских татар эта кампания реабилитации не распространилась. Крымские татары только в годы Перестройки сумели добиться признания права на свою национальную самоидентификацию, статуса репрессированного народа и права возвратиться на историческую родину. Почему? Забыл о них Хрущёв или сознательно не реабилитировал?

28 апреля 1956 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ, по которому с крымских татар снимались ограничения в правах, связанные со статусом «спецпереселенцев». Им выдавались советские паспорта. Но, поскольку существовал такой институт, как прописка, то крымские татары фактически не могли покидать своё новое место жительства. Большинство крымских татар жило в Узбекистане , где им во время переселения были предоставлены участки под строительство личных домов, строительные материалы и ссуда на такое строительство. Эти дома по-прежнему запрещалось продавать. Указ не снял с крымских татар обвинения в сотрудничестве с врагом и не предусматривал прав на возвращение крымских татар в Крым

Петиционная кампания

В 1956-1957 гг. крымские татары неоднократно составляли и слали массовые петиции в ЦК КПСС , в Президиум Верховного Совета СССР, лично Хрущёву с просьбой дать им возможность возвратиться на родину. Как уже говорилось, в эти годы такое право было предоставлено народам Северного Кавказа. Прошения крымских татар были оставлены без ответа. Петиционная кампания продолжалась до начала 60-х годов, когда её участники стали подвергаться преследованиям.

На короткое время «хрущёвской оттепели» режим для крымских татар сделался более либеральным. Так, в Узбекистане им было разрешено издавать газету, выпускать книги на своём языке, создать национальный музыкальный ансамбль и т.д. Но дальше этого дело не пошло, а с начала 60-х годов эти свободы снова стали сворачиваться.

После снятия Хрущёва наступил ещё один короткий период послабления в отношении крымских татар. В 1967 году делегация крымских татар была даже принята председателем КГБ СССР , секретарём Политбюро ЦК Ю. В. Андроповым. 5 сентября того же года даже вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «О гражданах татарской национальности, ранее проживавших в Крыму». Он снял с народа обвинения в пособничестве врагу во время войны и формально отменил все предыдущие акты, в которых содержалась такая формулировка. Но о возвращении крымских татар в Крым снова не было ни слова. Такой национальности даже не было в листах по проведению Всесоюзных переписей населения.

Благодатная земля пустой не лежит

В чём же была причина такой немилости государства по отношению к крымским татарам, на фоне реабилитации других народов? Конечно, возвращение крымских татар в Крым вызвало бы недовольство у части поселенных в Крыму после 1945 года. Государство не было в состоянии возвратить крымским татарам их прежние дома без выселения тех, кто уже в них проживал. Такая проблема в Крыму, считавшемся и русскими, и украинцами благодатной землёй, стояла острее, чем в горах Северного Кавказа. Депортировано было более 180 тысяч человек. За прошедшее после депортации время численность крымско-татарского народа, несомненно, выросла (хотя, конечно, не до 800 тысяч, как насчитали в 1971 году сами крымско-татарские активисты).

Советское государство, правда, начало в 1968 году программу ограниченного возвращения крымских татар в Крым по так называемым «оргнаборам». С желающими заключались договора на работу в Крыму, и такие лица получали право вернуться и получить там жильё (разумеется, не своё прежнее). Но здесь государственные органы столкнулись с организованной кампанией бойкота со стороны крымских татар и после 1970 года оставили эту затею. Крымские татары требовали возвращения именно в свои дома или равноценные им. Многие возвращались и пытались обустроиться самовольно, но их арестовывали за нарушение паспортного режима и водворяли на место прописки.

Основная причина — боязнь разозлить Киев

Но, очевидно, немаловажной причиной отсутствия полной реабилитации крымских татар до 1989 года была административная принадлежность Крыма. Ведь реабилитация при Хрущёве коснулась только тех народов, которые до войны проживали на той территории, которая в хрущёвское время входила в РСФСР. Крым в 1954 году был передан из РСФСР в Украину . РСФСР в Союзе не имела таких же прав, как другие союзные республики, и центральные органы распоряжались в РСФСР непосредственно. Но вопрос о возвращении крымских татар в Крым не мог быть решён без ведома и согласия партийного руководства Украины. Оно, если бы дало такое согласие, то только под большим нажимом, и это серьёзно нарушило бы его лояльность к Москве . Ведь Крым стал желанным подарком Киеву в 1954 году.

Аналогом ситуации с крымскими татарами стало и положение турок-месхетинцев, с той разницей, что до войны у них не было своей автономии. Турки-месхетинцы жили в Грузии и во время войны подверглись выселению в Узбекистан, так как Сталин опасался их нелояльности в случае возможного конфликта с Турцией . Вернуть их назад значило сильно потревожить самолюбивое и всегда националистически настроенное партийное руководство Грузинской ССР. Характерно, что когда во время Перестройки развернулось движение за реабилитацию турок-месхетинцев, то Грузия их не приняла, и им пришлось (а в Узбекистане их в это время начали резать) переселяться в Турцию, США либо в Российскую Федерацию

Могут возразить, что ведь при Горбачёве крымские татары были всё-таки реабилитированы без противодействия со стороны украинского партийного руководства. Но при Горбачёве было уже соответствующим образом подготовлено широкое общественное мнение. Кроме того, не исключено, что репатриация крымских татар и особенно связанное с этим восстановление Крымской АССР усилили в Украинской ССР движение, направленное к выходу из состава СССР.